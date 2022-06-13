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嘉義看守所網路視訊親子導讀　修補收容人親子關係

▲▼ 嘉義看守所辦親子導讀為收容人復歸作努力。（圖／嘉義看守所提供）

▲▼ 嘉義看守所透過網路視訊，辦親子導讀為收容人復歸作努力。（圖／嘉義看守所提供）

記者翁伊森／嘉義報導


「孩子，聽故事囉!」鑑於家庭支持對收容人復歸社會之重要性，為鼓勵收容人持續關懷家中未成年子女，嘉義看守所辦理「枕邊細語」-為孩子說故事活動，由於收容人普遍都沒有為小孩說故事的經驗，由所方精心挑選故事繪本，讓收容人依子女年齡挑選適齡繪本，藉由錄製聲音的方式，將父母讀誦故事繪本溫暖的聲音及關懷的話語，傳遞給家中孩子。

▲▼ 嘉義看守所辦親子導讀為收容人復歸作努力。（圖／嘉義看守所提供）


嘉義看守所為能更方便提供收容人家屬讀取並下載，改變以往錄製CD光碟片的方式，本次將錄製的故事聲音檔產製QR CODE碼，讓家屬利用手機即能連結，輕鬆下載錄製的故事內容，並隨時撥放給家中孩子聽，期待讓聲音延續親密的孺慕之情，繼續陪伴家中孩子成長，修復疏離的親子關係。

▲▼ 嘉義看守所辦親子導讀為收容人復歸作努力。（圖／嘉義看守所提供）
「我們都很愛你，也很想你!」孩子簡短的幾句話及生活照片，透過即時的電子郵件讓收容人知道，家人一直都在，也溫暖在所孤獨的心，嘉義看守所利用「愛在雲端〜電子聯絡簿」方案，鼓勵家中有未成年子女收容人，讓家屬能不定時發送照片及鼓勵的話，讓收容人在所期間也不缺席子女的成長。

▲▼ 嘉義看守所辦親子導讀為收容人復歸作努力。（圖／嘉義看守所提供）
「家有所安，『物』必有您」，新冠疫情仍嚴峻，讓原處弱勢的收容人家庭，生活更加艱困，對於收容人家屬因家庭遭逢變故致經濟困頓，嘉義看守所啟動「及時雨」提供物資援助，以幫助其度過此次疫情，此次更結合「白玫瑰社會關懷協會」，由協會提供豐富的生活物資，共同至收容人家庭訪視及關懷，除讓家屬感受社會的溫暖，也讓收容人感受到原來愛一直都在。

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