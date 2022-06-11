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逼教授現身！遠東科大祭簽到退　老師怒轟：把我們當作業員！

▲▼遠東科大。（圖／翻攝自遠東科大臉書）

▲遠東科大未避免學生找不到人，對教授祭出「簽到退」政策，挨轟把老師當「作業員」。（圖／翻攝自遠東科大臉書）

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南遠東科技大學為避免教授有課才會在學校出現，對教授祭出簽到退制度，每週至少須到校4至5天，並規定必須要使用校內IP才能登入，引發教授反彈。而遠東科大也對此回應強調，該項措施推行，是為了讓校務管理正常化，如果有因研究或其他事務不能簽到，也只須前往請假系統請假即可，校方並不會因此扣薪資。

有教授向媒體爆料，怒指遠東科大近來對教授祭出簽到退制度，每周需在校至少4至5天，還須以校內IP登入才能簽到退，為的就是避免教授有課才到校，怒批「不尊重」，根本被當「作業員」。

不過遠東科大發言人羅瑞誠也對此表示，會祭出該套簽到退制度，主因是有學生反映找不到老師，加上也有老師在離校時發生交通事故，卻因為吳差勤憑證而舞法獲得理賠等情事。

他指出，為讓校務管理正常化，校方才會在今年5月起試辦專任老師人師差勤系統的簽到退政策，老師可以透過網路連上系統簽到即可，至於一周需簽到多少天數，老師們也只要依照工作契約規定，每周留校4至5天即可，如有因研究或其他事物導致無法簽到等情事，也只要在請假系統上請假即可，校方並不會因此扣薪。

他透露，對於有老師反映其他大專院校並沒有要求老師「打卡」這件事，主因是各校差勤管理不同，其實這個政策十分有彈性，且目前在尚試辦階段，如有教職員有任何意見或反映需要改善的，校方都會傾聽修改，且大部分老師都認同這個辦法，但卻遭人誤解成學校當老師是「作業員」、「不尊重」老師，其實校方只是希望老師多留點時間在學校，讓校務管理正常化而已。

他也說，透過此項辦法，可以讓老師參與更多校內活動，以增加師生緊密結合度及讓校務運作正常，不會讓學生找不到老師的情況發生外，也是保護老師，可憑勤紀錄請領保險。

遠東科大回應：

1. 學校推行線上簽到、簽退做法，是為了提升本校E化行政作業執行成效，落實人員正常出缺勤，實踐遠東科大教師聘任契約精神，俾便校務管理回歸正常機制。

2. 依照本校教師聘約中第九條規定，專任教師授課時間，每週至少有四天（除了授課時間外，應全日在校研究、服務或輔導學生。教師兼任一、二級主管者及導師者，則至少要留校 9 個半天，也就是4.5天。專案教師部分，則是依據專案教師聘任辦法第八條專案教師每週一至週五均應到校，每日至少 6 小時。

3. 回歸契約精神實施簽到簽退機制，主要目的係以往有很多學生向校方反應，有課業或其他學校事務要求助老師時，經常找不到老師，因老師不是有課，就是不在校內。為了提高老師與學生互動，讓學生學習及疑惑獲得圓滿解決，校方希望老師能依據自己勾選的在校時間確實留在校內，方便學生與老師密切互動，提高整體教學品質。

4. 既然學校與老師的聘用契約已明定Office Hour 時數，老師簽到與簽退均是依照老師課程安排自行圈選留校時間，為達到公平、公正及公開原則，校方也希望藉由簽到簽退機制，讓每位教職員有所遵循規範。

5. 此外為保障同仁權益，避免同仁因公有事外出未請假（請假不扣薪），如若有意外發生需請領保險理賠，恐無法源依據，這點也是基於保護同仁的立場為出發點。

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