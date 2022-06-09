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台積電股東會94狂！包5星級飯店給小股東看直播...網看照片暴動了

▲▼ 台積電股東超爽 。（圖／金先生提供）

▲晶圓代工龍頭台積電（2330）8日舉行股東常會，大手筆包房提供小股東入住飯店。（圖／金先生提供）

記者黃宥寧／綜合報導

太幸福了！晶圓代工龍頭台積電（2330）8日於新竹國賓飯店舉行股東常會，此次與去年一樣也有邀請小股東共同參與，身為小股東的金先生也大方在臉書社團分享在飯店內觀看股東會直播，照片看得出有2大張雙人床、議事手冊及年報，浴室還有按摩浴缸，讓許多網友直呼羨慕，也紛紛問「零股也可以參加嗎」。

金先生在臉書社團發文分享：「去參加2330台積電股東會，跟去年一樣，在新竹國賓飯店舉行，股東在客房看電視轉播。我的午餐是台積電股東會的餐盒。」並附上多張房內照片及餐盒內容，讓網友暴動紛紛留言。

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有網友也提出疑問，「零股也能參加嗎？」金先生也熱心回應，只要有收到通知書，當天就可以到國賓飯店套房聽股東會直播，不必事先登記；這樣的回覆也讓不少零股股東抱憾回「我也有收到通知書，但我懶得去，原來這次也有房間可以休息」、「怎麼那麼好」、「第一次聽到有免費開房間休息給小股東開股東會」。

▼台積電股東分享入住國賓飯店聽股東會直播。（圖／金先生提供）

▲▼ 台積電股東超爽 。（圖／金先生提供）

由於全程是在房內看電視直播股東會現場，台積電也超貼心準備該飯店的午餐餐盒，盒內有3款麵包及1瓶飲料，算是精緻小巧，金先生也向《東森新媒體ETtoday》表示，去年因為疫情嚴峻，所以會後沒有餐盒。

該房入住價格大約落在5000至10000元左右不等，浴室更提供高級按摩浴缸，也讓樓網友紛紛歪樓表示，「可以攜伴嗎？」「外叫一個妹，邊開會邊xx，一舉兩得！」。

股東會從上午9時許召開，約接近12許散會結束，金先生向《東森新媒體ETtoday》表示，因為他本身住新竹，所以騎車10分鐘就可以到飯店共襄盛舉，去年參加他是1個人擁4人房，但這次是3人1間，他也解釋，台積電股東會「豪華飯店旅」，僅供觀看直播歇息，並不提供住宿，散會後人也要離開。

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