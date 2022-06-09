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如廁逮色男偷窺！誆「我是律師」索200萬　誦經師挨告下場曝

▲桃園市彭姓男子去年9月凌晨在桃園區某速食店女廁與男廁間徘徊，建女店員如廁，竟從門縫俯趴偷窺，女子發現後報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄一張姓男子在購物中心如廁時，逮到隔壁男子偷窺，遂自稱律師，向偷窺男子要求賠償200萬，還當場簽和解書，先拿3萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一張姓男誦經師購物中心如廁時，逮到隔壁男子阿維(化名)偷窺，竟謊稱自己是律師，阿維若不給他200萬和解，就得坐牢，逼得阿維現場簽和解書。阿維事後發現不對勁報警提告，橋頭地院依犯詐欺取財罪，處張男徒刑6月，可易科罰金18萬，全案還可上訴。

張男在前年7月23日下午於左營台鐵購物中心如廁時，遭隔壁阿維拿手機鏡頭從間隔板下方伸過來偷窺，張男發現後，隨即向阿維謊稱自己是律師，阿維的罪刑已構成5年以上徒刑，不能易科罰金，如果不用200萬跟他和解就要坐牢，當場逼阿維簽下和解書，並馬上領3萬元給他，並約好剩下的錢以分期付款方式，每月付1萬給張男直至繳清。

隔日張男又打電話給阿維，謊稱已將和解書送至法院，但法官認為分期錢付的太慢，要阿維在8月5日前先繳50萬元，不然就抓去關。見阿維沒聽話照做，8月又傳送簡訊表示「今天請警察去你家找你家人關心一下」，並致電給阿維的父親，稱阿維犯重罪，透過父親向阿維稱案件已進入刑事司法程序。不過幸好阿維早已自行詢問律師，發現是一場騙局，沒有再上當繼續付錢給張男。

橋頭地院審理認為，阿維偷窺張男，雖侵害他隱私權，但以詐騙手段要求阿維賠償200萬，不僅不成比例，也違反公序良俗，考量2人已達成和解，阿維已放棄此案的民事請求權，法院不沒收張男詐騙所得的3萬元，在刑事方面依犯詐欺取財罪，處張男徒刑6月，可易科罰金18萬，全案還可上訴。

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