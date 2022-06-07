快訊／傳8月開放邊境？　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/7）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心預計6月起鬆綁邊境管制，更傳出8月有望邊境解封，行政院長蘇貞昌今日說明，會視疫情的情況、疫苗的施打率以及各種醫療量能，適度調整各種情況，由指揮中心斟酌，詳細情況再跟國人報告；相關情況預期記者會中說明。

國內疫情正處高原期，外界關注6月是否達高峰，有報導指出，台灣要鬆綁防疫政策，7月有望脫口罩，最快8月邊境會開放，防疫到關鍵時期，6月10日疫情可能會反轉。

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蘇貞昌指出，現在確實是來到高原期，而且漸漸趨勢有下降情況，我們會視疫情的情況、疫苗的施打率以及各種醫療量能，適度調整各種情況，由指揮中心斟酌，詳細情況再跟國人報告。

指揮中心著手規劃入境檢疫天數擬由7+7朝向縮短3+4天，從商務客先放寬。陳時中日前說明，開放時機跟對象還要持續討論，從7+7變3+4的可能性最高，不過現在沒定案。

交通部長王國材3日受訪時透露，未來邊境鬆綁後，入境旅客擬開放家人接送等多元接送方式。發言人莊人祥隨後受訪始也回應，目前入境返國都要依靠防疫車隊，正在研擬開放親友接送或者自駕，配套措施還在討論中。