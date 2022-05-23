omicron「1傳9.5人」比水痘還快　張文宏：可能有傳播力更強病株

▲大陸國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情持續升溫，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨22日參加一場研討會，他也提醒omicron可以一人傳9.5人，目前上海這波病毒株是BA2.2，還沒有跨越出來，但將來有可能會有BA3、BA4、BA5，關鍵看病毒的變異得會不會產生比現在傳播更快、更難防控的病毒。

中華預防醫學會第七屆呼吸疾病預防與控制學術會議昨在上海舉行，張文宏受邀的演講主題是《新冠肺炎全球流行背景下我國防控策略的實施》。談到現今大陸面臨最大挑戰，omicron有一個基本的繁殖數（R0），也就是說一個人可以傳染9.5個人。「傳播的速度已經非常快，相較已有的傳染病中已經超過水痘。」

張文宏說，曾經通過非藥物性的干預措施（NPI）可以非常好的達到清零，但是當R0值等於9.5時，這一波疫情在全球已經控制不住。所以當南非出現omicron的時候，全球基本上都認為這是一波非常難控制的疫情。

▲omicron傳播速度非常快，一個人可以傳染9.5個人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

外界認為omicron已經演變成為一個新的病毒？張文宏回應，事實上從基因組學上來看，上海這一波疫情還是屬於omicronBA2.2這一株，還沒有跨越出來。將來有可能會有BA3、BA4、BA5，關鍵就是看病毒的變異得會不會產生比現在傳播更快、更難防控的病毒。

張文宏表示，「目前上海這一波疫情還是BA2.2，我們已經做了非常精細的測序。在奧密克戎的挑戰中，我們都感覺到了前所未有的挑戰。」上海現在感染人數超過了60萬，相關醫療單位針對感染者所有的症狀不斷地進行估算，試圖更加確認omicron在症狀方面的主要特徵。

針對如何防禦外來新變種omicron病毒株？央視《面對面》昨晚專訪大陸疾控中心免疫規劃首席專家王華慶，有30多年防疫工作經歷。疫情爆發後，他追蹤國內外新冠病毒疫苗研發和應用的進展，並且主要參與大陸新冠疫苗接種等多項研究工作。

王華慶說，現在關於疫苗，從全球來說達成一個共識還要繼續接種，尤其是要給老年人接種，給慢性病人群接種，還要進行加強針。根據大陸近期數據顯示，疫苗預防確實有降低重癥和預防死亡的效果。

據了解，相關研究表明，近期發生在香港、上海等地的新冠肺炎疫情所導致的重症和死亡病例，除了未接種疫苗或未全程接種疫苗的占比較大之外，還有高齡者多、有慢性病者多的明顯特徵。