俄國防部副部長侄子戰死烏克蘭！　遺體將運回俄羅斯

▲消息指出，哈姆霍耶夫已於21日戰死。（圖／翻攝自推特TpyxaNews）
記者王佩翊／編譯
俄軍入侵烏克蘭數月，雙方戰損無數，如今有外媒報導，俄羅斯國防部副部長葉夫庫洛夫（Yunus-Bek Yevkurov）的侄子21日戰死烏克蘭。根據烏克蘭參謀總部的數據，截至目前為止，約有2萬8850名俄國士兵在烏克蘭戰爭中喪命，其中包含多名軍官。
根據推特帳號TpyxaNews指出，俄羅斯國防部副部長葉夫庫洛夫的侄子哈姆霍耶夫（Adam Khamkhoyev）21日不幸戰死於烏克蘭前線。哈姆霍耶夫同時也是俄羅斯軍隊的突擊指揮官。
根據一份最新聲明，哈姆霍耶夫的遺體將會於22日被送回家鄉。哈姆霍耶夫的叔叔葉夫庫洛夫2019年7月正式就任國防部副部長一職，並於2021年12月晉升為上將。
另一方面，根據烏克蘭南方作戰司令部消息，俄軍正在強化南方戰區的防禦，不但完全封鎖港口，還要求外國船隻不得靠近。不過烏軍仍然持續反抗炮擊俄軍位於赫爾松的哨站與陣營。
According to media reports, the nephew of Russia's Deputy Defense Minister was killed in Ukraine— ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) May 21, 2022
In Russian Federation, the nephew of Russian Deputy Defense Minister Adam Khamkhoyev, who was the commander of the assault company and fought against Ukraine, was killed. pic.twitter.com/1XLSJA0Xwr
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