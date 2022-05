俄國防部副部長侄子戰死烏克蘭！　遺體將運回俄羅斯

▲消息指出,哈姆霍耶夫已於21日戰死。(圖/翻攝自推特TpyxaNews)

記者王佩翊/編譯

俄軍入侵烏克蘭數月,雙方戰損無數,如今有外媒報導,俄羅斯國防部副部長葉夫庫洛夫(Yunus-Bek Yevkurov)的侄子21日戰死烏克蘭。根據烏克蘭參謀總部的數據,截至目前為止,約有2萬8850名俄國士兵在烏克蘭戰爭中喪命,其中包含多名軍官。

根據推特帳號TpyxaNews指出,俄羅斯國防部副部長葉夫庫洛夫的侄子哈姆霍耶夫(Adam Khamkhoyev)21日不幸戰死於烏克蘭前線。哈姆霍耶夫同時也是俄羅斯軍隊的突擊指揮官。

根據一份最新聲明,哈姆霍耶夫的遺體將會於22日被送回家鄉。哈姆霍耶夫的叔叔葉夫庫洛夫2019年7月正式就任國防部副部長一職,並於2021年12月晉升為上將。

另一方面,根據烏克蘭南方作戰司令部消息,俄軍正在強化南方戰區的防禦,不但完全封鎖港口,還要求外國船隻不得靠近。不過烏軍仍然持續反抗炮擊俄軍位於赫爾松的哨站與陣營。

According to media reports, the nephew of Russia's Deputy Defense Minister was killed in Ukraine



In Russian Federation, the nephew of Russian Deputy Defense Minister Adam Khamkhoyev, who was the commander of the assault company and fought against Ukraine, was killed. pic.twitter.com/1XLSJA0Xwr