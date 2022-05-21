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WHO：猴痘狂傳歐美11國！西班牙三溫暖爆疫情　當局下令關閉

▲▼猴痘（monkeypox）。（圖／路透）

▲歐美各國的「猴痘」疫情持續擴大。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

歐美各國的「猴痘」疫情持續擴大，WHO表示，目前全球已有11個國家和地區出現超過百起病例，而夏季即將到來，疫情可能會在歐洲加速傳播。西班牙20日通報24例，主要感染猴痘的原因和馬德里區的一間桑拿浴室有關。

根據《路透社》報導，目前西班牙感染猴痘（monkeypox）的人數已超過30例，馬德里地區衛生部長表示，當地疫情主要是在一家桑拿浴室（sauna，三溫暖）中爆發，現在當局已要求關閉，並持續追蹤可能病例。在西班牙桑拿一詞除了是指澡堂外，還代表了受男同性戀歡迎的性場所。

西班牙衛生當局表示，加上20日新增的24例，目前國內已累計達31例，現在還有另外18個疑似病例正在接受調查。鄰國葡萄牙20日新通報9例，累計達23例。另外在荷蘭也出現首例確診。

世界衛生組織（WHO）警告，隨著夏季即將來臨，猴痘疫情可能會繼續擴大。WHO歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）表示，「當歐洲地區進入夏季，就會有大規模聚會、節日和派對，我擔心這可能會加速猴痘病毒傳播。」

值得注意的是，英國20日通報11例，但其中多名患者找不到明顯關聯，意味著可能還有更多病例未被發現，恐怕已出現社區感染現象。歐美專家認為，猴痘大規模爆發的風險很低，但確實令人擔憂，因為歐洲出現社區感染的情況非常罕見。

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