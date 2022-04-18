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拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼：整碗被端掉

記者鄒鎮宇／綜合報導

中鋼股東會18日公布今年的紀念品，以方邊攜帶又美觀的「精緻鈦戶外型環保餐具」吸引股民目光。沒想到，設計品牌「源源鋼藝uanuan」表示，中鋼曾跟他們來回討論數次，最後因貼牌問題而告吹，沒想到如今中鋼推出的產品與他們家的產品極為相似，「我不想說抄襲了。但是，有這麼大的公司認同並且實踐我們創造的體驗，還是滿滿的成就感」。

源源鋼藝18日透過臉書粉專表示，他們一早就收到不少消息，這才得知是中鋼的股東禮品亮相，讓他想到去年開始跟中鋼來回討論數次，對方負責單位也曾來過他們的工作室當面討論。當時，中鋼表示，想跟源源鋼藝品項中的「口卡餐具」合作，並詢問貼牌、聯名合作的可能性，還有專利授權的部分、專利號等。

▲中鋼今年的股東會紀念品出爐，為戶外型環保餐具。（圖／中鋼提供）

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▲中鋼今年的股東會紀念品出爐，為戶外型環保餐具。（圖／中鋼提供）

▲▼中鋼紀念品爆抄襲？設計品牌嘆「整碗端掉」。（圖／翻攝源源鋼藝uanuan）

▲源源鋼藝uanuan設計的「口卡餐具」。（圖／翻攝源源鋼藝uanuan）

源源鋼藝表示，不管是幾億的大訂單，他們都無法接受貼牌的模式合作，因此最後合作告吹，「最後這間公司選擇採用幾乎整碗端掉我們的方式，不管是產品設計、文案、整個使用方式與體驗，我們花上大量時間去完成的作品，基本上都完完全全跟我們相似」。

源源鋼藝說，他們恭喜中鋼研發設計成功，「市場良性的競爭，誕生可能更棒的產品給市場？我不想說抄襲了」，「但是，有這麼大的公司認同並且實踐我們創造的體驗，還是滿滿的成就感，其他細節你們自己判斷了！！這就是台灣目前的品牌環境，口口聲聲說要支持台灣在地品牌，好聽話我也聽很多了啦，這一代我們自己救」。

▲▼中鋼紀念品爆抄襲？設計品牌嘆「整碗端掉」。（圖／翻攝源源鋼藝uanuan）

▲▼中鋼紀念品與源源鋼藝的產品極為相似。（圖／翻攝源源鋼藝uanuan）

▲▼中鋼紀念品爆抄襲？設計品牌嘆「整碗端掉」。（圖／翻攝源源鋼藝uanuan）

網友看完紛紛留言，「難怪我覺得好像，可又覺得跟我的又不太一樣」、「難怪我覺得好像喔⋯原來如此，還好我已經買了」、「看到股東禮還以為跟你們合作的…細看質感有差」、「看過其它效仿的，我還是喜歡你們家的，而且真的真的超好用」、「看到的時候真的也被嚇了一跳，但是完全不能相比的！雖然以存股來說我是推薦那間公司的，但以產品來說你們絕對是勝出的」。

「他們有改良耶，轉一下蓋起來就可以用了，要不要也致敬一下」，面對網友的提問，源源鋼藝表示，「其實那些結構我們早期都有討論過 ，未來會改良一些地方吧」。

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源源鋼藝 uanuan 發佈於 2021年3月14日 星期日

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