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信誼幼兒文學獎4新秀獲獎　懷舊、孩子成長主軸獲評審肯定

▲▼信誼幼兒文學獎揭曉，共有4新秀獲獎。（圖／信誼基金會提供）

▲信誼幼兒文學獎今天揭曉，共有4名新秀獲獎，首獎則從缺。（圖／信誼提供）

記者許敏溶／台北報導

第34屆信誼幼兒文學獎今天（16日）揭曉，在345件作品中，描寫懷舊主題的《阿嬤家》、孩子的成長趣事《掉了》、充滿想像力的《神奇的黑色鉛筆》等三件作品，獲得圖畫書創作獎佳作，另童詩《陀螺》則獲得圖畫書文字創作獎佳作，首獎則從缺。

▲▼信誼幼兒文學獎揭曉，圖為圖畫書創作佳作獎、李慢的《掉了》。（圖／信誼基金會提供）

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▲李慢以《掉了》獲得信誼幼兒文學獎圖畫書創作佳作獎。（圖／信誼基金會提供）

設立超過三分之一個世紀的信誼幼兒文學獎，不僅是台灣最具標竿性的圖畫書獎項，也是台灣與國際間圖畫書產業溝通的重要橋樑，也為原創圖畫書開創了多元的舞台，累計34屆收件達8098件，其中圖畫書創作4678件、文字創作3420件，共頒出158個獎項，包括出版94本書，超過三分之一(32本)授出國際版權。

信誼基金會表示，今年共有參賽作品共收到345件，包括圖畫書創作107件、圖畫書文字創作238件，在圖畫書文字創作部分，初選入圍20件作品，屢獲多項文學獎新詩大獎的游書珣，連續參賽四次，終於以《陀螺》獲得佳作。

決審主任委員許建崑指出，評審考量作品的兒童性、成熟度與故事的完整性，而《陀螺》以11首童詩匯集而成的作品，透過擬人化手法，直白通透的口吻活化了樹木、落葉、石頭、鞦韆、溜滑梯、蚊子…等孩子熟悉的日常物品，而獲佳作獎勵。

▲▼信誼幼兒文學獎揭曉，圖為圖畫書創作得獎作品、林倩誼的《神奇的黑色鉛筆》。（圖／信誼基金會提供）

▲林倩誼以《神奇的黑色鉛筆》獲得信誼幼兒文學獎圖畫書創作佳作獎。（圖／信誼基金會提供）

此外，在圖畫書創作佳作獎，共有三人得獎，包括翁藝珊的《阿嬤家》、李慢的《掉了》、林倩誼的《神奇的黑色鉛筆》，其中翁藝珊為第30屆評審推薦獎得主繼《好忙的除夕》得獎後，今年以《阿嬤家》再度拿下佳作獎。

▲▼信誼幼兒文學獎揭曉，圖為圖畫書創作得獎作品、翁藝珊的《阿嬤家》。（圖／信誼基金會提供）

▲翁藝珊以《阿嬤家》獲得信誼幼兒文學獎圖畫書創作佳作獎。（圖／信誼基金會提供）

翁藝珊表示，《阿嬤家》是以近90歲的阿嬤為原型進行創作，印象中，阿嬤外出後總是帶各種東西回來，小時候覺得很有趣，長大後卻發現東西占空間，友人這是因為孤單、安全感不夠而需要收藏東西的「囤積症」，所以想透過這故事告訴讀者，生活中需要斷捨離的行動和智慧，也提醒大家要多關心長輩，給阿公、阿嬤們更多的關懷和陪伴。

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