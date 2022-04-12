全校停課標準將「放寬為1／3班級確診」　預計本週公布

記者許敏溶／台北報導

本土疫情大爆發，校園也因確診連環爆，但目前2名學生確診就全校停課規定，引發家長抱怨，據了解，教育部昨天與各縣市教育局處長開會討論，針對停課草案達成共識，將全校停課標準放寬到全校3分之1出現「確診個案」、「密切接觸者」，同時還要根據學校規模大小給予彈性，草案將盡快送指揮中心批核，預計本週就會公布結果。

▲ 教育部將放寬校園停課標準，全校3分之1出現確診個案或密切接觸者才要全校停課。（圖／記者許敏溶攝）

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本土疫情持續升溫，校園確診也連環爆，根據教育部統計，截至昨天（12日）下午3時止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等18縣市、237所園校，採全校或部分班級停課（含線上教學），包括含幼兒園38所、國小92校、國中30校、高級中等學校37校、大專校院40校。

▼受疫情影響，全台已有18縣市、237所園校採全校或部分班級停課。（圖／記者許敏溶攝）

不過，目前只要一校有兩人確診，全校就停課，引發教長抱怨標準太低，稍早衛福部長陳時中證實，新的停課標準著重以「班」為單位，大規模班級被停課後全校才會停課，盡量不要影響正常教學，但詳情仍有待教育部公佈。

《ETtoday新聞雲》向教育部求證，教育部指出，昨天教育部和各縣市教育局處長開會，大家達成共識是將目前停課標準，從現行2人確診全校停課的標準，放鬆到全校3分之1班級出現「確診個案」、「密切接觸者」才要停課，但因為學校規模有大有小，所以會給予學校彈性。

教育部表示，例如大的學校有48個班級，放鬆後全校停課標準為16個班有確診個案或密切接觸者才要停課，但小的學校若全校才6個班，放鬆後標準和原本標準是一樣，所以新規定就會給予學校彈性，草案將會盡快送到指揮中心批核，最慢本週就會有結果出爐。