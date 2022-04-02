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婆婆硬「跟兒子睡同床」還鎖門…新婚妻傻了　尪怒吼：這很正常

婆婆硬要「跟兒子睡同床」還鎖門…新婚妻傻了　尪怒吼：這很正常

▲婆婆堅持睡主臥室。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婆媳過招千百回，婆媳問題一直以來都是難解的問題。一名人妻透露，婆婆堅持要跟老公睡同張床，還要求鎖門，拒絕她之後，居然到處宣傳「媳婦很可惡」，讓她很委屈；更傻眼的是，老公居然不挺，還跟她大吵，現在夫妻倆關係緊張。

根據《每日鏡報》報導，人妻在Reddit抱怨，夫妻倆結婚9個月，還在新婚期間，與父母住在不同城鎮，照理說應該沒有婆媳問題，不料某天星期五晚上，婆婆突然出現了；一開始她覺得沒什麼，沒想到到了睡覺時間，婆婆居然堅持要跟老公睡，且睡在他們的婚床上。

人妻傻眼，這要求超過分，極度不尊重他人隱私，婆婆甚至以睡不安穩為由要鎖門，「我覺得這真的很奇怪，所以我禮貌拒絕，請婆婆去睡客房、沙發或充氣床墊，但婆婆才不聽，直接轉身就走，硬是要睡在主臥室的床上。」

原以為老公會去溝通，沒想到他竟覺得他媽媽的要求很合理。之後婆婆開大絕慫恿自己的兒子，「你不要只會站在那裡，說點什麼吧。」講著講著居然哭了，說媳婦要把她趕出去，一臉楚楚可憐，最後自己在半夜離開家裡。

婆婆離開後，老公氣吼，「妳不尊重我的媽媽，再怎麼說她也是客人，妳對她真的很差勁，而且這不是只是妳的臥室，也是我的。」同時間婆婆跑回家向整個家族哭訴，媳婦對她有多可惡。人妻崩潰表示，事後丈夫居然認為她不斷試圖破壞他與家人的關係，讓她覺得非常無辜，難道拒絕婆婆睡在自己的床錯了嗎。

貼文一出，網友紛紛留言「都說是客人了，那就應該住客房啊」、「勸妳趕快離婚，這種關係永遠不會持續很長時間」、「母子倆對妳根本不尊重」、「可以預見，之後還會有更誇張的事情」。

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