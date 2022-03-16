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3歲兒後座撿到槍！誤當玩具「一槍轟殺22歲母」　爸目睹嚇壞

▲▼開車,駕駛,行車,三寶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名3歲男童在後座撿到槍，誤把媽媽擊殺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國芝加哥郊區多頓鎮（Dolton）近來發生一起不幸事件，一名3歲男童在自家轎車的後座發現一把手槍，並拿在手中把玩，結果過程中疑似誤觸扳機，造成槍枝走火並擊中了前座的母親。一旁的爸爸見狀後，趕緊將老婆送往醫院救治，但仍為時已晚，遭院方宣告不治。

根據《紐約郵報》報導，22歲的母親班納特（Dejah Bennet）12日晚間和丈夫、兒子到Food 4 Less超市購物，結果車子停在超市的停車場時，兒子從後座找到一把手槍，並不慎擊發，導致子彈穿過座椅後，擊中了班納特的脖子，讓她當場血流如注，事後雖緊急送醫，但仍宣告不治。

▲▼ 槍擊,殺人,槍手。（圖／取自免費圖庫pixabay）

警方指出，男童的父母在他開槍前，並不知道男童手中拿著槍，目前警方正在確認槍枝走火的原因。另外，男童23歲的父親沃森（Romell Watson）因是槍枝所有人而遭到逮捕，後續將面臨相關指控。

根據提倡槍枝管控的非營利組織「Everytown for Gun Safety」的數據，美國在2015 年至2020年間，至少發生了2070起18 歲以下兒童的意外槍擊事件，造成765人死亡和1366人受傷。

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