3歲兒後座撿到槍！誤當玩具「一槍轟殺22歲母」　爸目睹嚇壞

▲一名3歲男童在後座撿到槍,誤把媽媽擊殺。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,下同)

記者閔文昱/綜合報導

美國芝加哥郊區多頓鎮(Dolton)近來發生一起不幸事件,一名3歲男童在自家轎車的後座發現一把手槍,並拿在手中把玩,結果過程中疑似誤觸扳機,造成槍枝走火並擊中了前座的母親。一旁的爸爸見狀後,趕緊將老婆送往醫院救治,但仍為時已晚,遭院方宣告不治。

根據《紐約郵報》報導,22歲的母親班納特(Dejah Bennet)12日晚間和丈夫、兒子到Food 4 Less超市購物,結果車子停在超市的停車場時,兒子從後座找到一把手槍,並不慎擊發,導致子彈穿過座椅後,擊中了班納特的脖子,讓她當場血流如注,事後雖緊急送醫,但仍宣告不治。

警方指出,男童的父母在他開槍前,並不知道男童手中拿著槍,目前警方正在確認槍枝走火的原因。另外,男童23歲的父親沃森(Romell Watson)因是槍枝所有人而遭到逮捕,後續將面臨相關指控。

根據提倡槍枝管控的非營利組織「Everytown for Gun Safety」的數據,美國在2015 年至2020年間,至少發生了2070起18 歲以下兒童的意外槍擊事件,造成765人死亡和1366人受傷。

