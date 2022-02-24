鬆綁出國還有最大難題！　專家：平常心看每天5至8萬人確診

記者黃翊婷／綜合報導

隨著台灣本土疫情趨緩，不少國人盼望下半年能出國旅遊，指揮官陳時中也表示想來一趟感恩之旅。對此，中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，想要真正走上鬆綁的最後一哩路，最大的難題是要如何讓台灣人離開舒適場域，也就是「鎖國門」帶來無疫情的安逸，並開始面對病毒入侵本土之後的現實面，「國人要開始操練平常心，看待每日可能有5至8萬人確診的場景。」

▲不少國人期盼疫情趨緩後可以出國旅遊。（資料照／記者劉亮亨攝）

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中央流行疫情指揮中心陸續公布防疫鬆綁，讓不少國人十分期待下半年可以出國旅遊。究竟何時可以出國，指揮官陳時中表示，將逐步開放商務旅客，出國旅遊則還需要多方評估考量，會先做前期準備工作，包含旅遊相關的人力建置、教育訓練等等；而解封之後最想去哪個國家，他直言，「這段時間贈送我們疫苗的國家，都是我非常想去的國家，應該有一個感恩之旅啦！」例如日本、美國、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克等國。

但要真正踏上防疫鬆綁的最後一哩路，還有一大難題需要解決。中研院生醫所兼任研究員何美鄉22日曾在臉書PO文中提到，大家一直支持清零政策，或許是相信病毒會自動消失，「台灣的最後一哩路，最大的難題是，要如何讓台灣人離開舒適場域（鎖國門所帶給我們無疫情的安逸），開始面對病毒入侵本土之後的現實面。這樣的群體心理準備，我們還要加強。」

何美鄉說，國人要開始操練平常心，看待每日可能有5至8萬人確診的場景，但先不要緊張，如果可以好好施打疫苗，做到分流病人、盤點分配既有資源，死亡率其實不高，「這時，再問一下，我們備有足夠的試劑（快篩亦可）？一定要有即時的診斷量能，才能有效處理病人，否則就不可能有低死亡率。」

▲若未來邊境鬆綁，台灣是否有足夠的即時診斷量能也是一大考驗。（資料照／記者林敬旻攝）

「踏上最後一哩路，你準備好了沒？」何美鄉表示，到時確診者大多數可能都要在自己的家中隔離，只有需要治療的人才能住院，這些話大家現在或許不愛聽，「但我想不出其他道路，在疫苗的保護不達100％的情況下，只有自然感染，尤其像Omicron這樣低致病性的病毒，可以幫助我們到達終點。要善加利用。」

另外，何美鄉也呼籲，70歲以上的長輩如果還在猶豫要不要打疫苗，不妨看一下新加坡的Omicron疫情資料，未完整接種疫苗者（包含第一劑）染疫後的死亡率是接種三劑疫苗者的20至30倍，新加坡每日新增1萬多人確診，Omicron疫情也持續2個月了，卻還未達高峰，「新加坡人預計他們很快就會到頂，但我還是要看到了才相信。」