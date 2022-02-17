京經濟2／北交所難得曝光！　大廳牛氣沖天「中外媒體搶拍它」

▲北交所外觀 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京證券交易所今（17日）首次開放40多家中外媒體參訪。《東森新媒體ETtoday》記者進入北交所大廳，一片紅色氛圍非常喜氣，不但牛氣沖天，專門用於上市掛牌的「敲鐘」也難得曝光。另外，北交所主打特色「業務受理室」，全面轉成電子化線上審核，目前是全大陸交易所唯一科技服務代表。

▲ 北交所門口牛氣衝天 。（圖／記者任以芳攝）

北京證券交易所於2021年9月3日註冊成立，是大陸國務院批准設立的第一家公司制證券交易所，也是境內繼上交所、深交所之後時隔30年新設立的第三家證券交易所。同年11月正式揭牌開市，共有81家公司上市，112家證券公司成為正式會員，一般股民超過400多萬人，投資資格必須在交易前20天，連續持有50萬人民幣個人資產，換算250萬台幣左右，門檻偏高。

中外記者團進入北交所，門口高掛一副超大的「牛氣沖天」藝術畫十分搶眼。曾為中小企業掛牌的「敲鐘」鎮守大廳，繼續為北交所「上市」企業敲響鐘聲，具有特殊歷史意義，成為中外媒體搶拍重點，不少記者排隊合照紀念。另外，鐘架上方，「打造服務創新型中小企業主陣地」字樣醒目，充分代表北交所和其他交易所的獨特定位。

▼ 北交所有歷史意義的「敲鐘」，成為中外媒體拍攝重點。（圖／記者任以芳攝）

▲北交所線上「業務受理室」。（圖／記者任以芳攝）

第二站採訪重點，中外媒體首次參觀北交所的「業務受理室」。工作人員介紹，這是北交所最大特色，全面實行電子化審核，申請、受理、問詢，回復等事項均通過審核系統線上辦理，可以節省投資人申請時間。

北京市地方金融監督管理局副局長趙維久介紹，「北交所科技服務能力和以往證券交易所相比，有非常大的提升。目前在北交所上市企業有80多家，整個新三板掛牌公司數量有700多家。如果採用傳統人工服務，工作量非常大，現在通過新的金融科技，大力提升北交所服務效率。」

▲ 北交所歡迎小企業台商申請上市 。（圖／記者任以芳攝）

外媒也非常關注，要如何幫助中小企業創新發展、提供更好的融資服務。？相關負責人指出，北交所有適當性管理等基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板，促進中小企業直接融資成長路徑。希望培育「專精特新」中小企業，吸引更多合格投資者踴躍參與，形成良性市場生態。

至於台商是否能申請在北交所上市？據了解，有不少台資企業陸續詢問北交所相關規則。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的北京吳姓台商十分看好未來前景。他表示，大陸有不少「專精特型」台資中小企業，處於轉型升級分岔點，需要大量的資金支持，北交所降低中小企業大陸上市門檻，可以給體質優良的台商融資機會。