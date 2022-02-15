用瀝青除豬毛！「加工滷味吞下肚」撈240萬　黑心夫妻下場曝

▲新北市八里區某豬頭皮工廠，2017年至2018年，以瀝青拔除豬頭皮毛，短短1年不法所得達240萬。（圖／新北市衛生局提供）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區某豬頭皮除毛工廠，從2017年至2018年，將瀝青加熱熔化後沾附在豬頭皮表面，冷卻後進行脫毛作業，總計獲利約240萬元，王姓業者、劉姓妻子及翁姓司機被依違反食品安全衛生管理法起訴，士林地院今（15日）宣判，王男被依共同犯食品安全衛生管理法處有期徒刑1年6月，併科罰金60萬、翁處有期徒1年、劉妻處有期徒刑10月、緩刑3年。

王姓負責人與劉女為夫妻，王在新北市八里區私設工廠，以每月3萬5000元聘翁姓男子擔任司機。3人明知食品若含有害人體健康物質或異物，依法不得製造、加工、調配、包裝、運送等，但3人卻將常用於鋪設道路及屋頂防水工程所用的瀝青，進行脫毛。

3人從2017年2月3日起到2018年2月2日，由王男向南發公司，以每顆瀝青（重約25公斤）900元的價格購買瀝青數顆後，並指示翁姓司機到北市萬華區環南市場及新北市三重區攤商，以每片豬頭皮20元到25元不等費用，向游、李等豬肉攤商拿取未完成脫毛程序的豬頭皮，載回工廠後，3人共同進行以瀝青拔除豬頭皮毛髮的加工作業。

▼王姓業者以瀝青加熱熔化方便作業豬頭皮除毛動作。（圖／新北市衛生局提供）

他們將瀝青切塊放入鐵鍋內加熱，將融化瀝青接觸豬頭皮後放置在水槽冷卻，再將瀝青與沾附的毛髮一併剝除，並用刀及瓦斯噴槍去除殘毛及瀝青，再置入脫毛機去除剩餘物質，以此方式將瀝青接觸到豬頭皮上，待加工完成並包裝後，再由翁姓司機運送給不知情的滷味攤、麵攤等攤商，每月平均獲利20萬，不法所得約240萬，直到新北市衛生局會同北市市調處、新北市政府警察局蘆洲分局前往稽查，黑心手法因此曝光。

今年1月18日開庭，3人均坦承犯罪，辯護律師也強調這樣的處理方式是師承老師傅所教導的技巧，非食品專業才誤觸法網。

法官認3人為謀私利，使用有害人體健康瀝青拔除豬頭皮上毛髮，再運交回傳統市場攤商，導致不知情消費者吞下肚，危害消費者食用安全，王、翁犯罪時間長達1年，劉女僅在過年期間協助2週，犯行期間非長，合議庭考量3人無前科，坦承犯行，依共同犯食品安全衛生管理法處王男1年6月，併科罰金60萬元，犯罪所得240萬沒收，翁處有期徒刑1年、劉處有期徒刑10月、緩刑3年。