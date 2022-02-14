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夢見「7夢境」快買威力彩！專家曝「大吉之兆」：代表偏財運爆棚

▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲睡覺時夢到哪些夢境，可能是預言了你會有偏財降臨囉！（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

威力彩今（14日）晚頭獎上看12.5億元，是今年最高的頭獎金額，一早就迎來許多萬元包牌客加碼包牌，不過，對小資族來說，只能小買幾張試試，說不定中大獎就此財富自由了。而想要有意外收入，通常是要靠偏財運，如何知道自己近期有無偏財運呢？運勢命理網站「旺好運」就分享了7種象徵財運旺的情境，若有夢到，代表近期偏財運爆棚，快去買彩券試試手氣。

1.夢見過世親人

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若夢見已故的親人，且表情平靜安詳，不用感到不安或害怕，這夢境代表你的財富即將到來，偏財運上升，甚至有突然暴富的可能。

2.夢見自己受傷見血

看似危險的夢境，其實不用感到害怕，或是過度堪憂，因為這是一個反夢，血又代表紅色，表示近期有發財機會，可以多多好把握近期身邊的投資理財訊息。

3.夢見撿到錢
這個肯定是最直接清楚的預言夢，表示偏財運會增加，或遇上賺錢的機會，不妨可以到附近彩券行試試手氣。

4.夢見水

在命理運勢中，水代表財富，遇水則發，若夢見清水，恭喜你代表最近可能會有正財運勢，若是混濁的水，也不用太擔心，這是代表偏財運。

5.夢見火

紅色的燃燒旺盛的火，代表財運將至、財神眷顧，財運上升中，在這方面的運勢將會順遂。

6.夢見採蘑菇

若在夢裡摘蘑菇、採蘑菇、撿蘑菇，夢到的人不要感到困惑，這表示財運即將上門，且都是隨手可得的輕鬆財。

7.夢見獵取動物

在夢中獵殺、靠殺戮得到獵物，不要緊張，雖然夢境看似血腥，但意味能得到血財，也就是如同夢見血一樣有偏財運。

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