「前國防部長之子」扳倒中油最貪公務員　查扣2710萬破司法紀錄

▲扳倒最貪公務員、創下司法史上查扣金額紀錄的檢察官，是嚴德發的兒子嚴維德。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

中油「煉製事業部」執行長徐漢涉嫌與業者過往甚密，收受賄賂，檢、廉專案小組在農曆年前搜索徐漢辦公室查扣2710萬不明款項，創下司法史上的查扣金額紀錄，承辦此案的檢察官背景也曝光，就是前國防部長嚴德發的兒子嚴維德。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

專案小組在1月25日跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬。

▲嚴維德個性相當低調，很少有人知道他父親就是嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）



嚴維德並未跟父親一樣踏上軍職，也非法律科班出身，但憑著對法律的興趣，考上檢察事務官，在高雄地檢署服務長達12年，同事評價嚴維德個性剛正不阿，謙虛木訥，打擊不法毫不手軟，但為人相當低調，也不愛拍照，熱愛偵查工作，經常忙到深夜，表現相當優異。

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