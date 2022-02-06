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大陸官媒專訪「台籍司機」　盼親自開火車到台灣

▲▼「台籍司機」何志剛接受大陸官媒專訪稱，希望親自開火車到台灣。（圖／翻攝自中新網）

▲「台籍司機」何志剛接受大陸官媒專訪稱，希望親自開火車到台灣。（圖／翻攝自中新網） 

記者林彥臣／綜合報導

大陸官媒「中國新聞網」6日刊登了一則「台籍火車司機」何志剛的專訪報導，指稱他相當期待能夠親自開著火車來到台灣，也對住在台灣的父親相當思念。

報導指出， 出生於1968年的何志剛是「中國鐵路南昌局集團公司」福州機務段的一位火車司機，也是一位在大陸駕駛火車的「台籍司機」。

報導指出，何志剛的父親何云卿是台灣花蓮縣人，1927年8月出生，生在花蓮、長在花蓮，1944年到大陸，在大陸生活工作、安享晚年。

報導提到，何志剛說，父親經常帶他去漳州的海邊，朝著台灣花蓮的方向瞭望，講述童年時在台灣的故事「花蓮的水果多、品質好，甘蔗很粗，菠蘿（鳳梨）很大。」

▲▼「台籍司機」何志剛接受大陸官媒專訪稱，希望親自開火車到台灣。（圖／翻攝自中新網）

▲何志剛台灣親友的書信。（圖／翻攝自中新網）

何志剛說，自1992年至1997年，父親與台灣老家的親屬都保持著書信聯繫，每個月一封家信訴說著無盡的鄉愁，遺憾的是，1997年發生的台灣地震讓何志剛的父親再度與花蓮親人失去聯繫。

報導指出，不久前，一首名為《2035去台灣》的歌在網路上走紅，何志剛說，「這首歌於我有特別的意義。」

何志剛最後強調，「希望台灣早日回到祖國的懷抱，兩岸交通早日聯通，能夠坐著高鐵，甚至是自己開著火車回台灣。」

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