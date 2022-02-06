美海豹部隊選拔爆死亡意外　1學員剛撐完「地獄周」就喪命

▲ 美國海豹部隊水下訓練狀況。（圖／美國海軍官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍三棲特戰隊「海豹部隊」（Navy SEAL）二名候選學員剛熬過名為「地獄周」（Hell Week）的艱苦訓練，幾小時後身體不適送醫，其中一人不幸死亡，一人住院治療。

ABC報導，美國海軍特種作戰司令部聲明宣布，「二名分配至海軍特種作戰基礎訓練司令部的海豹部隊候選學員於2月4日被送往醫院。他們所屬的海豹突擊隊基礎水下爆破（BUD/S）訓練班幾小時前成功完成『地獄周』，即海豹部隊第一階段評審及選拔的一部分。」

聲明提到，他們並非在訓練當下出現「症狀」，且迅速被送往當地醫院，但未詳細說明是何種症狀。其中一人4日在加州科羅拉多一家醫院去世，死因仍在調查，另一人目前則在聖地牙哥海軍醫療中心接受治療，情況穩定。

地獄周是基礎水下爆破訓練第一階段的第四周，也就是最後一部分，學員必須通過一系列高強度的訓練，體力和精神力都來到極限。海豹部隊超過一半候選學員撐不過這艱苦的一周，無法挺進接下來為期6個月的訓練。

海豹部隊上一次發生學員死亡事件是在2016年5月，21歲的洛夫萊斯（James Lovelace）在基礎水下爆破訓練第一周溺斃，事發後美國海軍為游泳項目制定額外的安全協議。