盲妻報案老公失蹤！　警趕到發現「他身中多槍」慘死床上

▲盲妻報案丈夫失蹤，結果他竟身中多槍慘死床上。（圖／翻攝自臉書／Natchitoches Parish Sheriff`s Office）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名失明的婦人報警指出，自己的丈夫疑似失蹤，結果警方到達她家後發現，她的丈夫身中多槍死在床上，而家中的窗戶也被打破。現在警方已朝謀殺方向偵辦，也在釐清為何失明的婦人沒有聽到槍聲，也未發現床上的屍體。

根據《每日星報》報導，死者是76歲住在路易斯安那州的朗（William Robert Lang Jr），而他的妻子在去年底報警表示，朗從前一天下午就沒有和她說話，叫人也都沒有回應，所以才打電話報案。結果警方抵達現場後發現，朗居然身中多槍倒在家中床上，明顯死亡多時。

警方表示，他們抵達這對夫婦的住處後發現，家中的窗戶被打破，但車子的鑰匙、財物等都未遺失，目前仍在調查，為何朗的妻子沒有聽到槍聲，也沒有發現床上的屍體。

屍檢結果確定朗的死因是他殺，警長賴特（Stuart Wright）指出，根據死者臉書的貼文顯示，他曾在2010年以保守派身份投入參議員選舉，但最後未能成功，「我們的調查人員正努力調查，希望能盡快逮捕殺害朗先生的兇手，現在也不排除是政治糾紛導致殺機。」