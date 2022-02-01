鮮肉帥哥開Uber曝真實收入　一周賺近4萬台幣！上班時間超自由

▲來自澳洲的帥哥司機曝光開Uber的真實收入，上萬網友稱羨。（圖／翻攝自TilTok／that_uber_driver，下同）

記者張寧倢／編譯

澳洲布里斯本一名22歲的年輕帥哥去年11月開始當Uber司機，除了他喜歡這份工作之外，也能為自己帶來財富。他最近就在TilTok上透露了自己的真實收入，上工第一周就賺了1888澳幣（約新台幣3.7萬元），而且上班時間、工時長度還能自由分配，羨煞不少網友。

根據《每日郵報》報導，22歲的道柏（Callan Double）在TilTok上以「那個優步司機」（That Uber Driver）為帳號名稱，透過一系列影片分享他開自己的車當Uber司機的真實收入，第一周賺進1888澳幣，而另一周他工作了63小時就賺到2980澳幣（約新台幣6萬元），首月總收入高達8500澳幣（約新台幣16.9萬元）。

▲道柏開始上工第一周就賺到1888元澳幣的高收入。

頻道至今累積大約20萬點閱量，有網友感到羨慕不已，也有網友質疑光是繳稅和汽車油錢就佔了大半，另外還有女網友留言抱怨，為何自己住的地區沒有像道柏一樣高顏值的司機。道柏在留言中回應，他會預留約15％到30％的收入作為汽車加油的費用，同時他也獲得一大部分的稅額減免，「燃料是免稅的，也可以申請消費稅補助。」

道柏還提供另一個賺錢的小技巧，他個人都會在凌晨4時左右開始開車，因為那時候周邊沒有太多其他司機，而他也會「集中火力」在尖峰時間載客，盡可能縮短工時。儘管有網友認為收入並不穩定，但道柏說自己很喜歡這份工作，因為它是一份能由自己作主的工作，不需要任何證照資格。