蔡英文肯定蔣經國反遭段宜康嗆聲　蘇貞昌：以總統高度團結族群

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前指出，前總統蔣經國堅定保台的立場毫無疑問，也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題，卻遭前民進黨立委段宜康批評「莫名其妙，無言以對」。對此，行政院長蘇貞昌23日表示，蔡英文出席該項活動是以總統的高度，希望促進團結族群、團結保台。

▲總統蔡英文出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮」。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



蘇貞昌23日中午在指揮中心指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，視察嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心。

蘇貞昌會前受訪時表示，蔡英文出席該項活動，是以總統的高度，希望團結族群、團結保台，而今天台灣的民主自由，是一代一代台灣人用青春、血淚拚出來的，獨裁者在最後力有不逮，終於漸漸開放，這是人民爭取來的，不是獨裁者、威權政府的恩賜。

蘇貞昌指出，全世界的民主國家過程都一樣，人民知道要怎麼保護自己的權利，「也不會因為獨裁者晚年的慈眉善目，忘記他過往的滿手血腥」，而蔡英文和她所領導的政府，會繼續努力促進轉型正義的工作。

▲行政院長蘇貞昌視察指揮中心。（圖／記者黃國霖攝）



蘇貞昌說明，政府促進轉型正義，正是要讓過往受到威權迫害、冤枉的人得到平反，「當年的不公不義，讓他能夠獲得正義跟補償」，政府也已經通過相關法案，希望立法院儘速通過，給相關受到迫害的人，能夠早一點得到一點彌補。

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」22日開幕，蔡英文致詞時表示，透過不同面向的歷史事件，可以讓國人更深入認識、評價蔣經國的歷史定位。

蔡英文指出，如今台灣人民看待政治領袖的方式，已經和過去完全不同，台灣也從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，她認為每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定。

蔡英文也說，今天兩岸關係時空環境雖然已經有很大的轉變，但面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台的立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。