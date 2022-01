美國最老人瑞「115歲安詳辭世」　生前全球第七長壽

▲美國最年長人瑞蘇克利夫(Thelma Sutcliffe)17日過世,享嵩壽115歲又108天。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

文/中央社

根據美國最年長人瑞蘇克利夫(Thelma Sutcliffe)家人的說法,1906年10月1日出生的蘇克利夫於17日過世,享嵩壽115歲又108天。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,蘇克利夫的外甥94歲的索倫森(Robert Sorenson)說:「她在奧瑪哈(Omaha)一家養老院安詳辭世。」

