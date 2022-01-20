20期92萬人搶「莫德納預約率100%已約滿」　BNT還有22萬名額

▲接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新1922平台預約數據，到今天下午1點為止已經有92萬人預約，預約率77%，指揮中心發言人莊人祥指出，本期準備莫德納量能已經全數約完，BNT則剩餘22萬名額，高端、AZ也都還有名額，剩下兩天時間，請符合資格者盡快登記。

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▲第20期疫苗預約情況。（圖／指揮中心提供）

1922公費疫苗預約平台第20期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約疫苗追加劑，根據指揮中心資料，符合預約資格者超過800萬人，而各縣市於20期提供119萬人量能，另各類量能來看，BNT有72萬人量能最多，莫德納則僅開35萬人量能。

統計從18日上午10點到今天下午1點為止，已92萬人完成預約，當中BNT有72.6萬人預約最多，莫德納35萬人預約，預約已經達100%。

莊人祥建議，民眾還是可以選打BNT或者高端，至於莫德那，下週一（1/24）將有一批疫苗到貨，經檢驗封緘，估計2月份可以使用，也因此，農曆年後的第21期還可以預約莫德納；莊人祥也透露規劃，21期下週開放預約，2/7開打。

【補充說明】

1/18 10:00-1/22 12:00 第20期追加劑預約狀況 (截至1/19 17:00)

符合預約資格：8,003,907人

已完成預約人數：883,609人

各廠牌預約人數

AZ預約人數： 4,330 人

BNT預約人數： 471,834 人

Moderna預約人數： 349,138 人

高端預約人數： 58,307 人