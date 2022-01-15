北市高端接種站只有14處　簡舒培譏「比日本壓縮機還要少」

▲台北市民想打高端打不到，簡舒培籲立即加開高端接種站。（圖／翻攝簡舒培臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中15日表示，他太太想打高端，在北市卻預約不到，也有民眾反映在北市想打高端卻面臨一樣的問題。民進黨台北市議員簡舒培15日批評，北市高端接種站僅14處「比日本壓縮機還要稀少」、北市系統也無法預約高端、高端接種更以加開特別門診方式處理。她呼籲北市府應立刻加開高端疫苗接種站。

簡舒培表示，因為變種病毒來勢洶洶，許多台北市民眾希望選擇高端當第三劑追加疫苗，但因為台北市政府規劃高端疫苗的接種站「比日本壓縮機還要稀少」，而且全部集中在醫療院所，導致民眾預約不到，無法就近接種。

簡舒培舉例，檢視1月10日至1月15日六都設置疫苗接種站數量，台北市僅57處，新北市有1311處、桃園市407處、台中市530處、台南市327處、高雄市1034處。其中，台北市高端的接種站僅有14處，不僅北市疫苗預約系統無法預約高端疫苗、連中央1922系統，台北市也沒有高端可以預約，難怪台北市要打高端的民眾都反應無處可打。

簡舒培批評，北市府對於高端疫苗接種，僅以加開特別門診的方式處理，但在現在與病毒賽跑的時刻，台北市民打疫苗還看市長臉色，真的非常誇張。北市府應該立即加開接種站，尤其應該增加高端疫苗接種點，讓台北市民可以自由選擇疫苗接種。

▼高端疫苗。（圖／路透）

