　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Omicron「Ct值變化太快」！陳秀熙示警2特性：讓採檢變得很複雜

▲▼桃園機場P3停車場 防疫計程車 司機染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園機場群聚事件染疫人數增加至8人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

近期再現本土個案皆是群聚相關，包括檢疫旅館及最新的桃園機場確診。目前桃機個案基因定序出爐，8人染疫有2人確定是感染Omicron。且以中央流行疫情指揮中心的最新統計數據顯示，境外移入已有多數是Omicron。對此，公衛專家強調，這株病毒的傳播力真的非常強，且還有2個不容忽視的特性，「讓採檢變得十分複雜」。

有關檢疫旅館或桃園機場本土個案，台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙在公視「有話好說」提到，其實都可以發現Omicron有幾個重要的特性，包括傳播力非常強，境外移入的隱性個案就非常多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙指出，最新研究也顯示這株病毒的「潛伏期是三天」，還有一個非常重要的特點，「Ct值上下變動非常快」。教授舉確診的防疫計程車司機（案17240）為例；他在1/4確診驗到的Ct值為28.4，沒想到僅一天的時間，Ct值在1/5就掉到18，這個情況讓採檢也變得十分複雜。

陳秀熙推論，這也是指揮中心調整檢疫策略，讓採檢變得更為密集的緣故。不過，教授提到，檢疫旅館及機場的NPI措施、SOP都必須重新檢視調動。

陳秀熙提醒，重點是，還沒打疫苗的人盡快去施打，5個月後無論是施打哪種疫苗，免疫力還是會掉下來，因此一定要接種第三劑，假設是沒施打的對象，這時間點又籠罩在群聚感染下，就必須進行密集檢測，以防任何感染傳播的可能。

陳秀熙總結，這個群聚感染大約還需要2至3周的觀察期，若沒有在這地方結束，疫情就會面臨下一波的春節挑戰，但他也請大家不用太過慌張，這幾天若還有個案出現不需要一直想像成是病毒不斷擴散，因為這就是群聚感染會發生的狀況。

ET快訊
網紅空姐偷吃「還被拍性愛片」GG了　被判賠1836萬
《全明星》爆意外！20歲藍隊主將「被抬上擔架送醫」
PTT表特聖女宣布當媽！超仙美照看不出「意外懷孕」
常經過防疫旅館！　見一幕嘆「出事不意外」
侯怡君報喜收到「好消息」！　留言刷整排：恭喜
歌友會「2小時完成270人採檢」　醫急了：有人沒來
快訊／桃機800多名清潔工「採檢結果出爐」
歌友會成員「約1000人」分7小隊！　牆貼滿活動照

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藥妝店必買組合「中獎直接省一年」　午間12點打開APP就抽

吃到撐才100元！「4.6星超佛攤販」滿到餐盒變形　網刷一排求地址

歌友會女成員確診！他還原「800人晚會時間」開轟：一堆人沒收通知

今晚「短波槽」通過！全台一波降雨　有望白頭高山曝

學測平均每人選考4.92科　選考人數最多考科曝光

降雨回波「包圍全台」　今起一周雨區曝！急凍13°C時間點出爐

Omicron「Ct值變化太快」！公衛專家示警2特性：讓採檢變得很複雜

常經過防疫旅館！見一幕嘆「出事不意外」　網駁：不可能沒漏洞

歌友會2小時完成270人採檢！醫曝「還有人沒來」：衛生局聯繫中

快訊／王必勝公布了！　桃機800多名清潔工「採檢結果出爐」

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

台大女學生墜樓亡疑為「木子小姐」　父親連夜做筆錄沉默返家

半夜沙灘散步突驚見一群「沙頭」　狂亂晃發出怪叫ㄎㄧㄤ度爆表XD

賀軍翔模仿無尊「大露牙齦」崩壞了XD　洗完澡直播「下半身沒穿」藍隊全暴動

能救先救！馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

YouTuber美麗妄娜突宣布頻道停更！　 「決定離開台灣」：沒什麼人喜歡我

藥妝店必買組合「中獎直接省一年」　午間12點打開APP就抽

吃到撐才100元！「4.6星超佛攤販」滿到餐盒變形　網刷一排求地址

歌友會女成員確診！他還原「800人晚會時間」開轟：一堆人沒收通知

今晚「短波槽」通過！全台一波降雨　有望白頭高山曝

學測平均每人選考4.92科　選考人數最多考科曝光

降雨回波「包圍全台」　今起一周雨區曝！急凍13°C時間點出爐

Omicron「Ct值變化太快」！公衛專家示警2特性：讓採檢變得很複雜

常經過防疫旅館！見一幕嘆「出事不意外」　網駁：不可能沒漏洞

歌友會2小時完成270人採檢！醫曝「還有人沒來」：衛生局聯繫中

快訊／王必勝公布了！　桃機800多名清潔工「採檢結果出爐」

嘉義男車內遭轟頭　警策動槍手到案！疑涉廢棄土方糾紛

NFL超級盃農曆年後2／14開打　美國疫情升溫尋場館備案

唱歌每分鐘狂噴「2.5萬顆病毒飛沫」！醫提研究警告：口罩不能脫

國鼎解盲先知！破萬張買單盤前賭贏　最多賺逾1.7倍

台北鄉民推薦！蚵仔滷肉飯豐腴海味嘴裡炸　兩倍大炸鮮蚵超少見

「3歲筋肉浩克」1歲半能搬家具！罹罕病迎轉機　長大健美身材走鐘

美輪阿姨爆紅！網認證「手機桌布換成她」招財又爆桃花　日都市傳說瘋傳

藥妝店必買組合「中獎直接省一年」　午間12點打開APP就抽

吃到撐才100元！「4.6星超佛攤販」滿到餐盒變形　網刷一排求地址

苦苓「活著有什麼意思」交代後事　老婆零安慰反應曝光

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

生活熱門新聞

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

台積電掛721元買22張　網封大學長

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

北捷「乘客都不拉」他驚呆　台北人爽笑

全台連下2天！明最低溫有望迎雪　下波更凍探10℃

桃機確診再+3　鄭文燦深夜回應！啟動3項緊急措施

小孩餐廳「高分貝哭鬧」他怒公審　網戰翻

快訊／桃機清潔公司800多員工採檢結果出爐

學生爸「家長群組獵豔」想壞壞　師怒踢出卻傻眼了

「養小孩每個月才2萬！」他批鄉民誤導大家不敢生

確診清潔工認「金嗓歌友會」打麻將跨年　衛生局今急召會員採檢

桃機再傳增3例確診　累計共8例

更多熱門

相關新聞

柯文哲：台灣一向是「政治凌駕科學」

柯文哲：台灣一向是「政治凌駕科學」

國際Omicron疫情持續拉警報，指揮中心日前公布，境外移入確診25例中，有15例來自美國，使專家建議將美國升為「重點高風險國家」，但衛福部長陳時中並未接受，認為再分下去無意義。台北市長柯文哲6日表示，反正台灣一向是政治凌駕科學。

Omicron來勢洶洶　澳門封鎖邊境

Omicron來勢洶洶　澳門封鎖邊境

歌友會「2小時完成270人採檢」！

歌友會「2小時完成270人採檢」！

國泰空姐染Omicron　引爆四代傳播

國泰空姐染Omicron　引爆四代傳播

快訊／桃機群聚擴大　蘇貞昌將視察指揮中心

快訊／桃機群聚擴大　蘇貞昌將視察指揮中心

關鍵字：

新冠疫情陳秀熙桃園機場新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

確診清潔工連5天到場！金嗓歌友會現場曝光

木子小姐相驗結果出爐！男友自責發聲

切割李靚蕾財產對半分！　王力宏返台「手機反拍媒體」背後藏內幕

多人呼吸道症狀看診　醫曝Omicron症狀和感冒難分

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

台積電掛721元買22張　網封大學長

氣溫僅16度！APPLE遊花蓮「泳池辣照」曝光

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

失業壓力大　老師2021年最後一天輕生

驚！40多歲金控品牌長驟逝　 公司只說「職務調整」

有家長確診！桃園觀音某國小緊急通知明停課

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

轎車誤闖機車道刷一整排防撞桿　後方騎士驚呆：OMG！到底在幹嘛

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

王力宏員工控李靚蕾「沒有任何出軌證據」　Yumi私訊內容遭曝…閨密心疼喊：蕩婦羞辱

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

高雄酒駕「肇事者至今沒慰問 」　嬤哽咽：不敢讓他們知道媽媽走了

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

郭書瑤曝跟前男友「夜店變裝」小情趣　莫莉扮警察挑逗：來～身體檢查♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面