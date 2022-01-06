Omicron「Ct值變化太快」！公衛專家示警2特性：讓採檢變得很複雜

▲桃園機場群聚事件染疫人數增加至8人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

近期再現本土個案皆是群聚相關，包括檢疫旅館及最新的桃園機場確診。目前桃機個案基因定序出爐，8人染疫有2人確定是感染Omicron。且以中央流行疫情指揮中心的最新統計數據顯示，境外移入已有多數是Omicron。對此，公衛專家強調，這株病毒的傳播力真的非常強，且還有2個不容忽視的特性，「讓採檢變得十分複雜」。

有關檢疫旅館或桃園機場本土個案，台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙在公視「有話好說」提到，其實都可以發現Omicron有幾個重要的特性，包括傳播力非常強，境外移入的隱性個案就非常多。

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陳秀熙指出，最新研究也顯示這株病毒的「潛伏期是三天」，還有一個非常重要的特點，「Ct值上下變動非常快」。教授舉確診的防疫計程車司機（案17240）為例；他在1/4確診驗到的Ct值為28.4，沒想到僅一天的時間，Ct值在1/5就掉到18，這個情況讓採檢也變得十分複雜。

陳秀熙推論，這也是指揮中心調整檢疫策略，讓採檢變得更為密集的緣故。不過，教授提到，檢疫旅館及機場的NPI措施、SOP都必須重新檢視調動。

陳秀熙提醒，重點是，還沒打疫苗的人盡快去施打，5個月後無論是施打哪種疫苗，免疫力還是會掉下來，因此一定要接種第三劑，假設是沒施打的對象，這時間點又籠罩在群聚感染下，就必須進行密集檢測，以防任何感染傳播的可能。

陳秀熙總結，這個群聚感染大約還需要2至3周的觀察期，若沒有在這地方結束，疫情就會面臨下一波的春節挑戰，但他也請大家不用太過慌張，這幾天若還有個案出現不需要一直想像成是病毒不斷擴散，因為這就是群聚感染會發生的狀況。