快訊／北市檢疫旅館「3人都染Omicron」　不排除為「群聚感染」

記者嚴云岑／台北報導

北市某檢疫旅館近期發現3例個案確診，中央流行疫情指揮中心今（1）日公布最新採檢結果，擴大匡列採檢81人，其中最先確診的案17058外，其餘2人初步定序也感染Omicron，但由於個案各有2~4個位點差異，是否為同一起群聚還有待釐清，但暫定以群聚方式處理。而國內至今累計62人染Omicron。

根據指揮中心資料，3人中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

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再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，12/30確診，Ct值16；另採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，12/30確診，目前無症狀，Ct值21。

指揮中心發言人莊人祥今日表示，有關旅館的疑似群聚個案，目前還有3個待採、3個檢驗中，81位密切接觸者，除了一案陽姓，也就是之前公布的案17099，其他74人為陰性。

▲▼防疫旅館確診個案採檢結果。（圖／指揮中心提供）