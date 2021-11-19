　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沖繩海邊撿到「國軍野戰口糧」！日本人曝試吃心得　千人驚奇瘋傳

▲▼沖繩海邊撿到「國軍野戰口糧」！日本人曝試吃心得　千人驚奇瘋傳。（圖／翻攝自當事人臉書）https://www.facebook.com/futaro.okuyama/posts/2973891772852539

▲日本網友在沖繩海邊撿到「國軍野戰口糧」，在臉書PO出試吃心得。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

日本一名網友在臉書表示，他上週在沖繩海邊撿到一包中華民國軍用野戰口糧，好奇之下打開來吃，感想是「不好吃，但勉強可以」，引發網友熱議。對此，有軍事粉專解答，國軍野戰口糧2017年改良後，希望兼顧美味和營養價值，但野戰口糧若太美味，恐危害軍隊戰力，所以不是每位軍事專家都贊成這樣的改動。

日本網友Futaro Okuyama在臉書表示，他上週在海邊發現中華民國國軍的軍用口糧，雖然最外層的包裝已經破損，但內裝的食物包裝仍完好無缺。當時他撿起檢視，發現這份口糧是在1年前製造、保存期限3年，讓他起心動念想試試看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經清點，威德in清涼果凍（清爽白葡萄口味）、紅糖餅乾6份（2片裝）、牛肉乾，芒果乾、堅果、巧克力醬、以及融化了的糖果球。後來原PO肚子餓了，便將口糧拆開來嘗鮮，但味道似乎差強人意，讓他不禁評論「不好吃，但勉強還可以」。

不過，原PO吃到一半，驚覺要是把如此有紀念價值的口糧吃光，那就太浪費了，所以最後他跑到附近店家買了便當，並未將這份口糧通通吃完。

對此，台灣最大軍事粉絲專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」解釋，野戰口糧通常具備高熱量、易保存的特點，不是拿來吃飽的，而是提供官兵在野外生存的能量，換句話說就是方便攜帶的「緊急預備糧」，所以千萬不能做得太好吃，因為根據各國軍隊實戰經驗，若口糧做得太好吃，可能還沒遇到危急情況，就被官兵當零食吃光了

貼文指出，國軍的野戰口糧經過2017年大改良，目標是兼顧美味和營養，但基於上述原因，並不是每個軍事專家都贊成這項改動，畢竟遇到危險時卻無緊急口糧，後果可想而知。另外，附帶一提的是，這位日本網友可能誤解了漢字，因為這份口糧的保存期限應該只有1年。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
男星全家「正式移居上海」　豪華新房曝光
居酒屋撒千隻蟲「滿滿的蛋白質」　客人吃半鍋才發現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別只吃牛肉湯！台南人「私藏35間宵夜」曝光　豆奶宗排第3名

鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜「隱藏版神組合」：一吃上癮

沖繩海邊撿到「國軍野戰口糧」！日本人曝試吃心得　千人驚奇瘋傳

下雨開車「少做一件事」慘吃4500罰單！他驚呼太恐怖：這次學到了

馬尾正妹淋雨搭捷運「超兇透視」羞爆！千人肉搜身分曝　她急回應

核四蓋21年虧2849億元　台電處長稱「設計、採購、施工」都有問題

吃鍋驚見「花枝丸沒花枝」！一看成份傻眼：柔魚是啥　真相曝光

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光：吉星之力化解凶星

跟進麥當勞！SUBWAY宣布漲價了　影響7口味潛艇堡、沙拉一次看

「發現‧永靖小旅行」 搶先體驗永靖謝平安　搓平安圓

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

醫學生為考試熬夜「狂讀72小時」　收成績單崩潰暴走：我要休學！

驚悚6秒撞擊影片曝！重機騎士「插進C300」卡中間命危　血流滿地

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

「基隆藍又時」脫口罩重現《倫敦的愛情》！　驚豔全場…王仁甫：可以借妳的麥克風嗎？

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

別只吃牛肉湯！台南人「私藏35間宵夜」曝光　豆奶宗排第3名

鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜「隱藏版神組合」：一吃上癮

沖繩海邊撿到「國軍野戰口糧」！日本人曝試吃心得　千人驚奇瘋傳

下雨開車「少做一件事」慘吃4500罰單！他驚呼太恐怖：這次學到了

馬尾正妹淋雨搭捷運「超兇透視」羞爆！千人肉搜身分曝　她急回應

核四蓋21年虧2849億元　台電處長稱「設計、採購、施工」都有問題

吃鍋驚見「花枝丸沒花枝」！一看成份傻眼：柔魚是啥　真相曝光

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光：吉星之力化解凶星

跟進麥當勞！SUBWAY宣布漲價了　影響7口味潛艇堡、沙拉一次看

「發現‧永靖小旅行」 搶先體驗永靖謝平安　搓平安圓

別只吃牛肉湯！台南人「私藏35間宵夜」曝光　豆奶宗排第3名

歐洲疫情惡化！耶誕節恐「再次封城」　德病例暴增6.5萬創新高

重機騎士撞C300慘死！同行車友曝「170還追不上」　對話截圖瘋傳

鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜「隱藏版神組合」：一吃上癮

國際網球總會首度發聲「搶救彭帥」！　全力支持追查她的下落

沖繩海邊撿到「國軍野戰口糧」！日本人曝試吃心得　千人驚奇瘋傳

台版寄生上流上演！大姑一家3口住「4年了還不搬走」　人妻崩潰

洪一中幫新投手教練按摩肩膀　網友：布魯斯？真心酸

大胃王一餐吃光8斤蝦、54瓶豆漿　吃到飽業者賠怕了「列黑名單」

富邦悍將下半季墊底　洪總執教富邦第2次半季爐主

剛睡醒遭「無眼黑狗影」怨氣壓床　奴才賴床失敗：每天都被牠嚇壞

生活熱門新聞

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

弟弟帶公主病女友回家「4句話讓全家吐血」！

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

小學生直式乘法太難了！網一片哀號「看不懂」

混打族選莫德納還是BNT！羅一鈞2方面分析

「4生肖」越冷財運越旺

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

台中一蘭11/24開幕　營業時間曝半夜吃不到

麥當勞29餐點漲價！內行人曝破解點法

花枝丸竟然沒花枝　原因曝光

World Gym南京店突暫停營業　羅一鈞：應跟社區確診個案有關

12星座「出現新轉機」！最新一週運勢出爐

更多熱門

相關新聞

美日首次石垣島演習　似模擬「台灣有事」

美日首次石垣島演習　似模擬「台灣有事」

日本《產經新聞》日前報導，日本政府正在針對「台灣出事」（台湾有事）、日本遭波及的情況進行模擬。然而，日本防衛省11日宣布，日本航空自衛隊與美國空軍已於9日在沖繩附近完成共同演習，日媒再次提及台海緊急情勢可能被認定為「重要影響事態」。

日本沖繩驚見浮石海！他下潛瞬間遭埋

日本沖繩驚見浮石海！他下潛瞬間遭埋

宜蘭規模6.5強震　日本沖繩也有感

宜蘭規模6.5強震　日本沖繩也有感

日本人全球最瘦！她分析4關鍵：差在這

日本人全球最瘦！她分析4關鍵：差在這

全球最大美軍遠征機動基地艦　首度泊靠沖繩

全球最大美軍遠征機動基地艦　首度泊靠沖繩

關鍵字：

國軍野戰口糧沖繩世界特種部隊與軍武資料庫日本人

讀者迴響

熱門新聞

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

快訊／「洋服の青山」確定退出台灣

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

別讓零和公投　成了台灣民主常態

汪小菲刪光大S動態後首露面！全程0笑容「雙頰凹陷」

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面