沖繩海邊撿到「國軍野戰口糧」！日本人曝試吃心得　千人驚奇瘋傳

▲日本網友在沖繩海邊撿到「國軍野戰口糧」，在臉書PO出試吃心得。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

日本一名網友在臉書表示，他上週在沖繩海邊撿到一包中華民國軍用野戰口糧，好奇之下打開來吃，感想是「不好吃，但勉強可以」，引發網友熱議。對此，有軍事粉專解答，國軍野戰口糧2017年改良後，希望兼顧美味和營養價值，但野戰口糧若太美味，恐危害軍隊戰力，所以不是每位軍事專家都贊成這樣的改動。

日本網友Futaro Okuyama在臉書表示，他上週在海邊發現中華民國國軍的軍用口糧，雖然最外層的包裝已經破損，但內裝的食物包裝仍完好無缺。當時他撿起檢視，發現這份口糧是在1年前製造、保存期限3年，讓他起心動念想試試看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經清點，威德in清涼果凍（清爽白葡萄口味）、紅糖餅乾6份（2片裝）、牛肉乾，芒果乾、堅果、巧克力醬、以及融化了的糖果球。後來原PO肚子餓了，便將口糧拆開來嘗鮮，但味道似乎差強人意，讓他不禁評論「不好吃，但勉強還可以」。

不過，原PO吃到一半，驚覺要是把如此有紀念價值的口糧吃光，那就太浪費了，所以最後他跑到附近店家買了便當，並未將這份口糧通通吃完。

對此，台灣最大軍事粉絲專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」解釋，野戰口糧通常具備高熱量、易保存的特點，不是拿來吃飽的，而是提供官兵在野外生存的能量，換句話說就是方便攜帶的「緊急預備糧」，所以千萬不能做得太好吃，因為根據各國軍隊實戰經驗，若口糧做得太好吃，可能還沒遇到危急情況，就被官兵當零食吃光了

貼文指出，國軍的野戰口糧經過2017年大改良，目標是兼顧美味和營養，但基於上述原因，並不是每個軍事專家都贊成這項改動，畢竟遇到危險時卻無緊急口糧，後果可想而知。另外，附帶一提的是，這位日本網友可能誤解了漢字，因為這份口糧的保存期限應該只有1年。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘