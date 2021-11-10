中資煉鋼廠「紅色粉塵」覆蓋塞爾維亞小鎮　當地人罹癌率翻4倍

▲塞爾維亞的小村莊雷迪納克村（Radinac），因為中資煉鋼廠被厚厚的紅色粉塵覆蓋。（圖／路透）



中央社塞爾維亞貝爾格勒9日綜合外電報導

塞爾維亞中部一座中資煉鋼廠數百公尺以外，一處村莊被厚厚的紅色粉塵覆蓋；不到10年間，當地人罹癌率翻了4倍，居民希望煉鋼廠協助清理環境，或是乾脆關閉。

在塞國中部的雷迪納克村（Radinac），一名70歲、罹患喉癌的村民透過人工電子喉告訴記者，當地居民不能將洗好的衣服晾在戶外，還必須使用醋來擦去車上堆積的粉塵。「用水是洗不掉的。我們不出門，我們不敢。」

路透社報導，根據斯梅代雷沃（Smedrevo）公共衛生機構統計，當地10萬人口在2019年有6866人罹患癌症，較2011年的1738人大幅攀升。

廠方表示，自從中國河鋼集團（Hesteel）5年前斥資4600萬歐元（約新台幣14.7億元）從政府手中收購該廠以來，他們已投資3億歐元研發降低污染的技術。

煉鋼廠環境保護部門經理德瑞克（Ljubica Drake）在回應路透社的聲明中強調，「我們也都是斯梅代雷沃的居民…我們會在汙染環境中工作，罔顧自身與子女的健康嗎？」

德瑞克指出，待明年3座新生產設施完工後，即可大幅減少汙染，且她認為將罹癌機率上升歸咎於工廠活動「並不正確」。

她說，越來越多居民罹癌，可能是1999年科索沃戰爭期間，北約轟炸前南斯拉夫（Yugoslavia）的軍事行動所導致。

環保組織Tvrdjava負責人科斯蒂奇（Nikola Krstic）表示，9月的分析報告顯示，紅色粉塵中含有大量重金屬，「每年有120天，這個城鎮的空氣品質遠低於歐盟標準。紅色粉塵含有許多油脂，會黏附在肺部，導致呼吸困難」。

中國已在塞爾維亞投資數十億歐元。塞爾維亞正在等待加入歐盟，但自南斯拉夫解體以來，這20多年間與西方國家關係不睦，傾向與北京尋求密切關係。

貝爾格勒當局表示，他們準備處理中資企業的污染問題。塞爾維亞政府副總理兼能源和採礦部部長米哈伊洛維奇（Zorana Mihajlovic）上週表示，「汙染製造者不僅會被罰款…如果他們無法減少污染…就必須停止營運」。