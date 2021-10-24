她婚前7天慘被埋屍臥房！　恐怖男「騙吸氮氣」連殺前妻、未婚妻

▲ 考爾在結婚一周前遭未婚夫殺害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度旁遮普邦發生一起恐怖案件，一名年輕女子開心準備婚禮之際，聽信未婚夫的謊言，吸入一瓶據說可以令她容光煥發的氣體，沒想到裡頭竟是氮氣，遭未婚夫活活殺死後埋屍屋內。警方獲報後展開調查，沒想到又揭發男子另一樁恐怖罪行。

根據《Times Now》，這起事件發生於旁遮普邦的伯蒂亞拉，40歲男子辛格（Navninderpreetpal Singh）涉嫌以氮氣謀殺第一任妻子與未婚妻，被警方逮捕。

辛格與28歲的未婚妻考爾（Chupinderpal Kaur）今年3月訂婚，原定本月20日結婚。為準備婚禮，考爾11日就前往伯蒂亞拉，經家人同意後與辛格同住，2天後吸入辛格給她的一瓶不明氣體後身亡。

調查發現，辛格稱瓶中裝的是氧氣，會令考爾的氣色變好，實則是用來殺死她的氮氣。辛格將屍體埋在自己的臥室裡，並向考爾的家人謊稱，考爾突然生氣，當天午夜離開他家。

可怕的是，辛格落網後坦承，此前也以相同手法殺害第一任妻子。他在2018年2月與前妻蘇赫迪普（Sukhdeep Kaur）結婚，蘇赫迪普卻在同年9月19日突然死亡，且當時懷有身孕。辛格向她的父母表示，蘇赫迪普死於心臟病，遺體很快就被火化，實際上也是被辛格殺害。

警方說明，辛格在偵訊過程中宣稱自己「感覺被困住」，才會連殺二名女子，警方將進一步調查詳細案情。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast