莫德納加開預約率不到一半？莊人祥解釋狀況：縣市各自有安排





▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

針對莫德納疫苗第二劑，指揮中心昨日加開55~64歲對象優先預約第12輪的第二階段，不過實際預約僅不到一半。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，莫德納有些縣市另外做安排，例如台中有三千多人直接在第一階段快打站就安排好，所以無法進一步分析。

第12輪疫苗分兩階段開放三種疫苗，莫德納打第二劑，第一階段對象為7/16(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生），不過因為65歲以上長者由各地方政府納入造冊接種，先前開放預約時出現重複預約狀況。

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指揮中心針對55~64歲族群加開預約，今日上午10時至16時，限時6小時優先預約第二階段施打，符合資格共2萬4563人，直到截止後有1萬1876人完成預約，預約率4成8，也就是說，可預約者有超過半數沒有來。而第二階段疫苗的正式預約將於10/25開始，屆時符合資格者仍可以上網進行預約。

【補充說明】

10/22 10:00-16:00 第12期「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾」預約狀況(已截止)

符合預約資格：24,563 人。

已完成預約人數：11,876人。