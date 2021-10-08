疑BNT首例！國一女打完心肌炎「裝葉克膜」　不良反應最新數據曝

記者嚴云岑／台北報導

桃園一所高中的國中部女學生施打BNT疫苗12天因高燒不斷確診心肌炎。指揮中心發言人莊人祥表示，個案是在9/24在校園接種，其後出現3天肌肉痛，但無其他不適，直到10/5晚間發燒、10/6出現呼吸喘、心搏過速等症狀，經診斷為疑似心肌炎，目前正在醫院加護病房裝葉克膜治療，情況良好，會持續關注個案狀況。

桃市衛生局表示，該女學生9月24日接種BNT疫苗，但沒想到打完12天後，於10月5日出現高燒症狀，家長先帶去診所治療後，緊急轉至大型醫院救治，最終確診心肌炎，目前院方緊急替她加掛葉克膜治療。

桃園市長鄭文燦表示，女學生的狀況是嚴重的副作用，市府將會持續關心她的身體狀況，並去表達致意慰問。

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莊人祥表示，截至9/29日三款進口疫苗共有20人出現心肌炎情形，其中7人接種AZ、13人接種莫德納，BNT掛零。被問及該名女學生是否為首例接種BNT疫苗後出現心肌炎個案？莊人祥回應，因為是均為周報統計，到目前為止可能還有幾例與BNT有關，下週有結果再與國人報告。

除了進口疫苗外，國產疫苗高端也出現一例嚴重不良事件，嘉義有碩士生接種後昏迷22天，副指揮官陳宗彥表示，指揮中心非常關心此案，也持續請醫療院所全力協助。

莊人祥補充，目前共有158人接種高端疫苗出現嚴重不良事件，包括22件死亡、1件疑似嚴重不良事件，135件其他疑似嚴重不良事件，至於是否還有其他血栓昏迷個案，則有待統計。