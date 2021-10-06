潘孟安回應挖眼案「很多人帶風向」：不用大聲嚷嚷為家屬做了什麼

▲屏東縣長潘孟安談挖眼案。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東超商女店員挖演案，引起社會外界關注，而也讓不少網友批評屏東縣府沒有積極作為。對此，屏東縣長潘孟安6日首度親自出面說明。潘孟安表示，「不用大聲嚷嚷為家屬做了什麼事...很多人在帶風向。」

潘孟安表示，「對於這個無辜的潘小姐因為這樣的涉案事件，造成心靈身體上的摧殘，我也特別提到在心靈上的復健、諮商等等都面面俱到，第一時間點就是如此，而我這幾天持續也通過幾次電話，同時跟院方、衛生局保持聯絡，也尊重院方在醫院端的決定，在兩次的動刀中避免打擾，必須尊重醫院，包括探視等，不要去打擾到患者休養。」

潘孟安表示，「大家這幾天有很多的言論，甚至還有人說要吃眼睛等等，這些不堪的風評，甚至帶風想等等，我想這都是政治過程必經的、必然的，但我的態度一向如此，不卸責不甩鍋，面對問題、解決問題，我們整個團隊都是如此、我個人也是如此，不需要大聲嚷嚷為家屬做了什麼事。」

潘孟安提到，「這個社會不幸的事，不希望被消費、不希望在傷口撒鹽巴，但也要感謝很多善心人士的義舉，或是鞭策我們不足的部分，我們都要謝謝大家的指教，但未來對於潘小姐的復健等，我們都做了相關的處理跟安排。」

潘孟安強調，「也希望中央立法機關、醫療法規可以盡速修訂，讓我們地方政府做事可以更盡快，避免大家以訛傳訛，這幾天大家有很多訊息傳遞，對於我們在第一線同仁有諸多怨言 ，我們概括承受，不足地方虛心檢討、檢視，但也有很多積極作為，這是我們行事風格，面對問題、解決問題，絕對不甩責任，至於外界怎麼解讀、看，多元社會有不同的看法，我們應盡的義務責任來進行。」