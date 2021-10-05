查緝員進屋內搜索！她喊「我只穿內褲」氣炸求償40萬　敗訴原因曝

▲蔡女氣炸求償40萬，北院判其敗訴確定。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

一名蔡姓女子與王姓毒蟲同居，而2020年3月間查緝員進入其租屋處搜索時，蔡女聲稱自己只穿著內褲，要求對方讓自己進房穿上褲子，卻遭到拒絕，因此提告求償。不過，法院審理後認為，當時查緝員是為了避免她做出藏匿違禁品、或者自傷的舉動，才會讓她等待女查緝員到場後再進行動作。對此，法院審理後，駁回蔡女的求償，判其敗訴確定。

蔡女主張，當時查緝員、員警持搜索票進入位於6樓的租屋處搜索，而當時自己在租屋處沒穿外褲、僅著內褲，但查緝員卻突然從後陽台闖入，讓自己受到極大驚嚇，且當時自己要求進入房內穿上外褲，卻遭到拒絕，並被要求要等到女警到場後才能穿上外褲，就連自己在上廁所時都受到監視，因此感到極度屈辱，認為自己的身體隱私權之侵害已逾越必要程度，受有精神上痛苦，日日生活於恐懼之中，因此提告求償40萬元。

偵防分署解釋，先遣人員進入屋內後，發現蔡女位於廚房，身上穿著拉至大腿的連身長版居家服，當時先遣人員也立刻表明身分，並出示證件以供辨識，而當時蔡女要求自行前往房間家穿外褲，但當時她專著甚為正常，並無衣衫不整，為了避免她自行前往發間，有藏匿、湮滅違禁品、取得凶器自傷或傷害執行人員之虞，因此請她先進入廚房稍待，等到女性查緝員進入後，由女性查緝員搜查其身上有沒有違禁品，完成之後再加穿外褲。

台北簡易庭審理後認為，當時蔡女雖然沒穿外褲，但由於衣服為連身居家服，隱私部位並未外露，且當時女性搜查員大約1分鐘左右就已經到達現場，並非蔡女所聲稱的3到5分鐘，且查緝員是為了避免她做出藏匿違禁品、拿凶器自傷、傷害他人的行徑，因此才會要求她等到女查緝員到場陪同，此部分並未逾越比例原則，因此判蔡女敗訴。

蔡女不服判決結果，上訴到台北地院，但北院法官審理後，認為簡易庭判決並無不妥、並未侵害其身體隱私權，因此駁回蔡女上訴，判其敗訴確定。