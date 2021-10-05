感應會發光！「復古維他露P瓶」變身袖珍悠遊卡了　還附迷你開瓶器

▲首款維他露P復古3D造型悠遊卡來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

這次終於等到縮小版了！台灣人從小喝到大的國民碳酸飲品「維他露P」為慶祝今年65歲生日，首度攜手悠遊卡公司推出「維他露P復古3D造型悠遊卡」，神還原民國45年第一代維他露P罐造型，深咖啡色的玻璃瓶搭配早期復古logo，袖珍大小可愛到不行，且不僅能當悠遊卡使用，隨瓶還附迷你開瓶器鑰匙圈，10月6日起限時6天開放預購。

▲超懷舊縮小版維他露P還附贈迷你開瓶器。

維他露P首款「3D復古造型悠遊卡」來了，特意還原民國45年第一代維他露P瓶身造型，是以深褐色玻璃造型瓶搭配菱形雕刻、早期復古logo，並縮小成手掌大小變身成悠遊卡，還附有感應發光功能，而隨瓶也附贈1支迷你開瓶器鑰匙圈，大大提升實用性，10月6日上午11時起至10月11日限時6天開放全台7-11 ibon預購，限時不限量。

▲鬼滅之刃刀鍔icash2.0開賣。（圖／翻攝icash官網）

另，愛金卡公司今（5）日也開賣日本人氣動漫「鬼滅之刃刀鍔icash2.0」，以主角包括竈門炭治郎、我妻善逸、富岡義勇、胡蝶忍、煉獄杏壽郎手持的鬼殺隊必備日輪刀刀鍔為造型，首批通通限量販售，其中，炭治郎造型有8000個，其餘角色僅有6000個，即日起可至7-11線上購物中心、博客來購買，售完為止。

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