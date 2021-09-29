女店員遭挖眼！潘孟安道歉網不領情　再灌爆FB：除了遺憾還會什麼

▲網友對於挖眼案相當憤怒。（圖／翻攝潘孟安臉書、地方中心翻攝）

記者林昱萱／屏東報導

屏東高樹鄉新南勢超商26日發生一起駭人案件！一名男子因不滿20多歲女店員提醒他戴好口罩，竟徒手強挖女店員眼睛，造成對方可能失明。事後網友灌爆屏東縣長潘孟安臉書，要求還女店員一個公道，而稍早潘孟安也在臉書發文回應，但網友對其說法似乎不領情，繼續展開砲轟。

該名男子於26日上午9時許前往超商消費，但由於口罩沒有戴好，被女店員提醒了一句，怎料他卻突然失控，衝進櫃台強挖對方眼睛，而由於巨大的體型差距，讓嬌小的女店員根本難以反抗，一眼視網膜剝落、傷勢嚴重，甚至一隻眼睛可能會因此失明，讓當地居民都嚇壞了、同時也相當憤怒。更誇張的是，當時警方抵達現場，男子還不肯罷手，最後遭強制壓制，並帶回調查。

針對此事，潘孟安在臉書表示，因社會安全網的疏失而發生此案件，「我們感到十分遺憾。」而因嫌犯多次傷人，目前已要求醫院審慎評估，朝向長期收治來處理。「針對社會安全網的補強，我們也會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神病患者不再成為社區的隱形炸彈。」

不過，大批憤怒的網友仍持續灌爆潘孟安臉書，並氣憤地提到，「每次都感到遺憾，我想問除了感到遺憾你們還能做什麼？」、「到底要用多少人命/用多少人生才能真的去正視這個問題？」、「這種不定時炸彈，為什麼要等到發生事情才要來補救？」、「又再打官腔，受害者超商店員完全沒有提到如何處理。」另外，也有網友緩頰，「辛苦了，但這種人不能再放出來了。另外那女店員政府怎麽補償？」、「法律就這樣規定，要縣長怎麼做，再加強也是暫時。」