　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸產汽車8月在俄羅斯熱銷　每13輛就有一輛來自大陸

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲受缺料影響，許多車廠被迫停產。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠疫情對全球汽車產業供應鏈造成重大影響，在汽車零件供應不足的情況下，產量與銷量都受到嚴重衝擊。但根據《中國汽車網》統計，8月份中國產汽車在俄羅斯銷售市場佔比達7.7%，創下新紀錄，相當於俄羅斯市場上銷售的每13輛汽車中就有1輛來自中國。

《俄羅斯龍報》引述《俄羅斯報》報導指出，中國汽車在俄羅斯變得越來越流行，考慮到目前俄羅斯汽車市場的狀況，這種趨勢近期將越發明顯。

歐洲商業聯合會汽車生產委員會主席托馬斯·斯塔澤爾表示，8月銷售數據顯示，俄羅斯新車銷量下跌17%。雖然需求穩定，但由於國際市場電子元器件短缺導致產量下降，持續加劇供需之間的不平衡。

▲▼山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）

不過，中國的汽車製造商似乎沒遇到電子元器件短缺問題，《中國汽車網》統計，8月份中國產汽車在俄羅斯銷售市場佔比達7.7%，創下新紀錄。這相當於俄羅斯市場上銷售的每13輛汽車中就有1輛來自中國。

專家認為，中國汽車在俄市場佔比將繼續增加，電子元器件供應將逐漸恢復，但受疫情影響，供應恢復至滿足市場需求的水平不會早於2022年下半年。

諮詢公司BCG汽車製造領域專家弗拉底斯拉夫·布堅科表示，由於汽車製造商需求降低（因為電子元器件短缺），其他汽車零部件製造商正考慮調整產量，「如果各方缺乏溝通，很可能給供應鏈造成系統性、長期性問題。」

報導提到，中國汽車製造商沒有遇到類似問題，據了解，是因為一些中國汽車是以拆分方式供應到俄羅斯，莫斯科代表處的同事給汽車裝配了其他供應商提供的媒體系統和無線電錄音機。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

中國哈弗汽車新聞中心表示，哈弗設立在俄圖拉地區的工廠7月份仍按計劃生產，同時，公司依舊執行指定的對俄銷售年度計劃，並且由於需求上漲，哈弗圖拉工廠從9月1日還要開始兩班倒。

吉利汽車俄羅斯公司新聞發言人葉甫根尼·尼基金娜·卡薩爾卡婭則表示，「我們的銷售計劃遇到了問題，現在需求量非常高。7月份我們就提前完成了8月的銷售計劃，因此部門負責人決定縮減8月銷售計劃，因為無法預測未來2至3個月內物流和生產的問題。」

報導最後指出，現在消費者更容易在中國汽車公司展廳挑選到一輛需要的車，而不是在韓國或日本展廳，待汽車市場危機過後，鍾愛中國汽車的俄羅斯消費者將會非常多。

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
多次檢到有害生物！　大陸宣布「台灣2水果」暫停輸入
大谷遭砸報復性觸身球！白襪投手下場出爐　教頭也遭殃
爆乳酒店妹轉行跑Uber Eats　最慘一天只賺40元
700藝人工作室全註銷！　陸官方強硬祭出「超嚴審查」
台北人用iPhone這習慣超怪！　鄉民揭超實用1原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入　多次檢出「有害生物」

陸產汽車8月在俄羅斯熱銷　每13輛就有一輛來自大陸

北京軼事／600年故宮「宮女顯靈」　一道閃電雷鳴..遊客活見鬼？

恆大集團高管14癖好被挖出！要按摩技師「客房服務」　豪奢生活曝

中國娛樂圈下「對嘴禁令」！官方擬對歌手假唱開罰：這是欺騙觀眾

嫩男餐廳打工「被老董看上」　為升店長「知男而上」當晚就潛規則

作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！爸媽心疼炸

挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

熟女自行在家打玻尿酸　1.5公分針斷臉內「四處遊走」又腫又痛

恆大證實：6高管提前贖回理財商品　將限期返還嚴厲懲處

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入　多次檢出「有害生物」

陸產汽車8月在俄羅斯熱銷　每13輛就有一輛來自大陸

北京軼事／600年故宮「宮女顯靈」　一道閃電雷鳴..遊客活見鬼？

恆大集團高管14癖好被挖出！要按摩技師「客房服務」　豪奢生活曝

中國娛樂圈下「對嘴禁令」！官方擬對歌手假唱開罰：這是欺騙觀眾

嫩男餐廳打工「被老董看上」　為升店長「知男而上」當晚就潛規則

作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！爸媽心疼炸

挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

熟女自行在家打玻尿酸　1.5公分針斷臉內「四處遊走」又腫又痛

恆大證實：6高管提前贖回理財商品　將限期返還嚴厲懲處

25歲帥氣包租公樓梯間輕生亡　鄰居想晾衣服…抬頭一看當場嚇傻

共軍運8、殲16戰機中秋凌晨擾台　空軍升空驅離、防空飛彈追監

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

匯款填錯帳號「只能認賠？」　釣出行員怒了：像你這種人很討厭

奧斯塔羅12星座一周運勢0920-0926　射手工作出現轉機、雙魚開銷變大

海地移民湧邊境！萬人擠爆橋下「睡在垃圾堆」　美國加速遣返

法國再轟美澳說謊背叛！　稱潛艇交易取消已引發「嚴重危機」

自費驗抗體！前台大醫：有屁用？戳破2真相「根本花錢測心酸的」

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入　多次檢出「有害生物」

氣質女老師超變態！被拍到偷吃「竟打開露下面給拍」　房東目睹崩潰

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

恆大集團高管癖好被挖出！豪奢生活挨轟

中國娛樂圈下對嘴禁令！歌手假唱就開罰

餐廳打工被老董看上　他為升店長接受潛規則

小王直播吃人妻　綠給13億人看

挑戰中秋禁忌冷凍柚子！恐怖成品萬人大崩潰

神舟12太空人出艙後得先坐著 須半年適應地球重力才能正常生活

作業沒達標「被老師戒尺打臉」左眼爆血

百年紫禁城「宮女顯靈」

妹子網戀高富帥2個月被騙30萬　本尊是135kg肥宅

抖音：禁止14歲以下青少年使用超過40分鐘

孝女包下超市魚缸給父釣魚　網友：我也想要

網美狂炫耀收到LV月餅　警無情打臉：假的

陸產汽車8月在俄熱銷　每13輛就有一輛

恆大：6高管提前贖回理財商品　將限期返還

更多熱門

相關新聞

嬰暴哭斷氣　送醫驚見1根針刺穿肺

嬰暴哭斷氣　送醫驚見1根針刺穿肺

俄羅斯聖彼得堡發生一起可怕案件，一名2個月大男嬰在家中突然嚎啕大哭，看起來十分痛苦，且臉色逐漸泛白，緊急送醫卻仍不治身亡。醫護人員發現，小寶寶的體內竟有一根注射器的針頭，狠狠刺穿肺部，才會失血過多死亡。

男把9歲女童拖入樹叢　驚險片曝光

男把9歲女童拖入樹叢　驚險片曝光

俄羅斯總統普丁「自我隔離中」　發言人：周圍有人染疫

俄羅斯總統普丁「自我隔離中」　發言人：周圍有人染疫

即／隨行人員確診　俄總統普丁隔離中

即／隨行人員確診　俄總統普丁隔離中

一家3口吃西瓜中毒　2人離奇死亡

一家3口吃西瓜中毒　2人離奇死亡

關鍵字：

陸產汽車俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

鄧佳華遭嗆中國台灣暴牙佬！他高EQ神回

徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還款進度！

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

中秋免費LINE貼圖來了！　4款限時下載專送還有熊大兔兔

「蜈蚣鼓+送葬陣頭」挑釁警分局　主嫌下場曝

即／中壢今晚「送肉粽」　路線曝！大園網友暴動

Janet放棄醫學院來台當模特兒！舊照曝光網看傻：這誰

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面