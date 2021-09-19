陸產汽車8月在俄羅斯熱銷　每13輛就有一輛來自大陸

▲受缺料影響，許多車廠被迫停產。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠疫情對全球汽車產業供應鏈造成重大影響，在汽車零件供應不足的情況下，產量與銷量都受到嚴重衝擊。但根據《中國汽車網》統計，8月份中國產汽車在俄羅斯銷售市場佔比達7.7%，創下新紀錄，相當於俄羅斯市場上銷售的每13輛汽車中就有1輛來自中國。

《俄羅斯龍報》引述《俄羅斯報》報導指出，中國汽車在俄羅斯變得越來越流行，考慮到目前俄羅斯汽車市場的狀況，這種趨勢近期將越發明顯。

歐洲商業聯合會汽車生產委員會主席托馬斯·斯塔澤爾表示，8月銷售數據顯示，俄羅斯新車銷量下跌17%。雖然需求穩定，但由於國際市場電子元器件短缺導致產量下降，持續加劇供需之間的不平衡。

不過，中國的汽車製造商似乎沒遇到電子元器件短缺問題，《中國汽車網》統計，8月份中國產汽車在俄羅斯銷售市場佔比達7.7%，創下新紀錄。這相當於俄羅斯市場上銷售的每13輛汽車中就有1輛來自中國。

專家認為，中國汽車在俄市場佔比將繼續增加，電子元器件供應將逐漸恢復，但受疫情影響，供應恢復至滿足市場需求的水平不會早於2022年下半年。

諮詢公司BCG汽車製造領域專家弗拉底斯拉夫·布堅科表示，由於汽車製造商需求降低（因為電子元器件短缺），其他汽車零部件製造商正考慮調整產量，「如果各方缺乏溝通，很可能給供應鏈造成系統性、長期性問題。」

報導提到，中國汽車製造商沒有遇到類似問題，據了解，是因為一些中國汽車是以拆分方式供應到俄羅斯，莫斯科代表處的同事給汽車裝配了其他供應商提供的媒體系統和無線電錄音機。

中國哈弗汽車新聞中心表示，哈弗設立在俄圖拉地區的工廠7月份仍按計劃生產，同時，公司依舊執行指定的對俄銷售年度計劃，並且由於需求上漲，哈弗圖拉工廠從9月1日還要開始兩班倒。

吉利汽車俄羅斯公司新聞發言人葉甫根尼·尼基金娜·卡薩爾卡婭則表示，「我們的銷售計劃遇到了問題，現在需求量非常高。7月份我們就提前完成了8月的銷售計劃，因此部門負責人決定縮減8月銷售計劃，因為無法預測未來2至3個月內物流和生產的問題。」

報導最後指出，現在消費者更容易在中國汽車公司展廳挑選到一輛需要的車，而不是在韓國或日本展廳，待汽車市場危機過後，鍾愛中國汽車的俄羅斯消費者將會非常多。