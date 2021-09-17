禾馨幫四叉貓「私驗高端抗體」！衛福部不建議：恐造成防疫混淆

▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇fb）

記者嚴云岑／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇接種高端疫苗後自費驗抗體，北市衛生局將對診所開罰。衛福部次長石崇良表示，不建議民眾自行檢驗抗體，因為不確定驗出來的是無症狀感染產生，還是疫苗所產生，恐造成防疫混淆。禾馨診所則回應，人民有知的權利，機組員可以驗，一般民眾也可以，對於北市衛生局的結果予以尊重。

「四叉貓」日前接種高端疫苗，在臉書分享滿15天後自費檢驗抗體結果不如預期。文中並提及，他是到禾馨進行相關檢驗，以及相關檢查價格。後續劉宇進一步分享，有許多朋友前往做抗體檢驗，其中有一人打了「最完美組合」之稱的AZ+莫德納混打，數值竟然是他的140倍。

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石崇良受訪時表示，依照《傳染病防治法》第46條規定，檢體的檢驗與報告，都須送到中央主管機關指定實驗室才可以檢驗，但民眾接種疫苗後自行彥抗體，因非疑似個案或確診個案的檢驗，需回到《醫療法》，報請主管機關許可後方可收費。

石崇良另提到，先前社區感染可能有一些無症狀者，都是近日探病或就醫才被驗出來，這類個案Ct值都很高。疫苗產生的抗體與感染後產生的抗體，在檢驗方法上不同，前者彥的是中和抗體，後者則是看IgG、IgM，民眾若不明就已去驗，可能會造成防疫混淆。如果民眾懷疑自己有症狀，可以去驗抗原快篩或PCR，一旦驗出陽性，衛生單位就會進行相關通報。

不過，檢驗抗體目前指揮中心並未開放自費施做，僅有部分指定機構針對專案執行。北市衛生局也表示，中央並未核准其它醫療院所自費檢驗抗體，若幫民眾執行相關檢驗，會有自費收費標準問題。一旦接獲檢舉，會依據違反《醫療法》處分5萬到25萬元；進行檢驗民眾本身則不會有處分。