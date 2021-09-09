今增4例本土「雙北各2例」　裝修工人跟太太確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增4例本土、2例境外移入和1個案死亡。指揮官陳時中表示，台北市和新北市各有2例，本土案例中，1名是新北板橋某住宅的裝修工人，該工人住在台北市，所以歸類在台北市，匡列太太也確診陽性。新北市2例和幼兒園以及集合住宅沒有特定關係，兩人是同住者。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲9/9確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，除了本土個案之外，境外移入和埃及入境有關，和埃及爸爸是同時間8/4入境台灣，第一天採檢是陰性，第二天採檢是陽性，Ct值相當高，還需要進一步研判，現在歸類在境外。

另外，今日也新增1例死亡個案(案16162)，為70多歲男性，具慢性病史、無其他確診者接觸史，9月3日至9月6日期間多次因其他原因就醫(9月4日就醫快篩陰性)，9月7日因身體不適送醫，到院前無生命跡象，於同日死亡，並於9月8日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,911,463例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,894,136例排除)，其中16,062例確診，分別為1,447例境外移入，14,561例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計838例COVID-19死亡病例，其中828例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。



