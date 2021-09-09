女友提分手！他氣炸「一巴掌打過去」　隔天下跪求原諒…眾人看傻

▲男女朋友當街吵架。（圖／翻攝自微博／微兔視頻）

圖文／CTWANT

男女朋友吵架很正常，但如果動手動腳，還大吵大鬧吵到鄰居，那就不好了。大陸一名秦姓婦人日前在睡夢中被吵醒，驚見樓下一對男女朋友在吵架，過程中男方還賞了女方一巴掌，豈料隔天竟跑來下跪道歉，最後小倆口搭車一起離開現場，似乎和好了，狗血發展猶如八點檔。

根據陸媒《遼寧日報》報導，秦姓婦人6日凌晨原本睡好好的，突然被吵鬧聲驚醒，趕緊跑到窗邊查看，結果發現一對男女在住家樓下發生激烈爭吵。穿著黑衣服的男子與穿白衣服的女子不停朝對方咆哮，音量非常大，講出來的話都非常難聽。

這時女方提出分手，要男方以後都不要來找她，期間還飆髒話，大喊「滾」。而男方再也忍不住，動手打了女方一巴掌，甚至不停擊打對方背部。秦姓婦人傻眼，「我把影片錄下來發給我的朋友看，他們說天啊，怎麼會有這種人，太誇張了，打得這麼重，是有多大的仇啊。」

秦姓婦人透露，隔天出門恰巧又碰見了這對男女，男方跪在地上不停賞自己的耳光，像是在給女方道歉，可無論他怎麼做，女方都不理會；男方見苦肉計沒效，竟朝旁邊舉廣告牌的人發脾氣。秦姓婦人表示，不過最後小倆口還是和好了，一起搭車離開。

影片曝光後引起討論，網友紛紛留言「談戀愛就家暴的就別結婚啦，婚後生活沒有想像中的那麼簡單美好」、「家暴男，揍人絕不手軟，道歉也不會含糊的」、「一個願打一個願挨，這種人不分手，以後也只能配活該2字」。

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