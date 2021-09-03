夜市烤魷魚沒落？　網曝「2致命關鍵」：客人直接少一半

▲原Po發現夜市烤魷魚攤逐漸變少。（圖／記者蔡玟君攝）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣夜市美食眾多，不僅便宜、種類也特別多元，因此許多外國遊客來台觀光，必將「夜市」列入踩點行程之一！不過卻有網友發現，夜市裡的烤魷魚越來越少，讓他納悶怎麼了？對此，有老饕點出2關鍵原因。

一名網友昨（2）日在PTT以「「為什麼烤魷魚越來越少了」為題發文，表示最近因為微解封的關係，家裡附近的夜市也開始營業了，但卻發現夜市現在都是偏「炸類」為主，就連以前還有很多人在賣的烤魷魚，現在卻都用炸的，讓他不禁納悶「為什麼現在烤魷魚變少了，成本不是差不多嗎？」

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貼文一出隨即掀起熱議，網友們紛紛留言表示，「用炸的腥臭味特別明顯，尤其放到冷掉的時候」、「真正純烤的才值錢」、「炸的超難吃，越吃越噁，太油」、「醬汁才是重點，本身沒味道」、「漁港現烤的很好吃，只是現在價格都不便宜」、「好吃的魷魚配啤酒超讚」、「烤的要功夫，用炸的誰不會，油溫時間訂好誰都能炸出差不多的東西」。

也有不少老饕點出2大主因，其一為「太貴、烤太久」會直接讓客人少一半。「以前50的就很大隻現在變100」、「以前是3隻100，後來漲到1隻50，現在呢？」、「貴啊，夜市賣餐廳價」、「一隻120元，根本是在敲盤子」。其二則是「等太久」也讓不少客人打退堂鼓，「烤的浪費時間，聽到時間客人少一半」、「炸的比較快，而且不用太新鮮也吃不出來」、「玉米跟魷魚都是貴在＂烤＂的過程和時間吧」。

▲網友點出「太貴、等太久」會讓客人直接少一半。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）