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「深夜裡的法國手工甜點」大消毒！　二度有確診者足跡

▲▼北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」2度傳出有確診者造訪過，店家29日凌晨2時許進行清消。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」2度傳出有確診者造訪過，店家29日凌晨2時許進行清消。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市知名的甜點店「深夜裡的法國手工甜點」驚傳又有確診者造訪，店家28日晚間在其臉書粉專上貼文，指出8月22日曾有一名新冠肺炎確診者到店內消費，將於28日關店消毒，並在隔日繼續開業。店家在文中還特別說明，目前沒有安全疑慮，但1個月內就有2名確診者來店，讓小編直呼「怎麼就沒有中威力彩呢？」

▲▼北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」2度傳出有確診者造訪過，店家29日凌晨2時許進行清消。（圖／記者游宗樺攝）

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▲▼北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」2度傳出有確診者造訪過，店家29日凌晨2時許進行清消。（圖／記者游宗樺攝）

▲消毒人員穿著全套隔離衣入店作業。（圖／記者游宗樺攝）

根據店家貼文內容表示，28日晚間7時15分接獲中山區健康服務中心來電，指出在疫調時發現8月22日下午4時43分，有一名新冠肺炎確診者到店消費，停留約3分鐘後離開，但因為距離貼文日期已超過6天，在28日打烊後便開始全面消毒。29日凌晨2時許，穿著全套隔離衣的消毒人員在店門口就位，持消毒器具入內清消。

台北市衛生局日前曾證實，8月10日曾有一名確診者到店外帶，店家還為此進行全面消毒，多名員工及接觸者還因此配合篩檢。此次店家主動在臉書上公開又有確診者到訪，讓小編直呼這種運氣「怎麼就沒有中威力彩呢？」

▲▼北市知名甜點店2度傳出有確診者造訪過，店家29日凌晨2時許進行清消。（圖／翻攝臉書《深夜裡的法國手工甜點》）

▲店家在臉書上公開又有確診者到訪，讓小編直呼這種運氣「怎麼就沒有中威力彩呢？」。（圖／翻攝臉書《深夜裡的法國手工甜點》）

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