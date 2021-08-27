獨／公有停車場當自家餐廳專屬　她一句「沒要用餐」慘被潑雞湯　

▲車子遭店家潑灑雞湯。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、林昱萱／台東報導

一名林小姐26日晚間將車子停在一間餐廳後方的公有停車場，未料20分鐘後牽車時，卻發現車子玻璃變得很油、很白，而當時詢問店家時，店家還裝傻，經調閱監視器後發現，竟然是店家刻意將雞湯潑灑在車上，誇張的行徑讓林小姐與友人都非常傻眼。

這起事件發生在26日晚間6時30分，當時林小姐與友人將車子停到一處公有停車場，當時店家有立一塊牌子寫，本店用餐可免費停車兩小時，但該處分明是公有停車場，當車子停好時，海產餐廳店員則上前詢問，「請問要用餐嗎」，而當時友人則回應：「沒有要用餐，有需要收費嗎？」未料，店員聽到之後竟然當場翻白眼並冷冷回應一句，「不用」。

更誇張的是，林小姐20分鐘後回來牽車時，就覺得車子玻璃變得很髒，用雨刷噴水刷了一下，玻璃變得很油、很霧、很白，經下車查看之後發現車子被噴到油，但詢問店家時，店家還裝傻聲稱，並沒有用你們的車，而幾人見溝通不成，仔細查看車子之後發現，引擎蓋、玻璃都有油，而油脂沿路滴到廚房，林小姐就表示，「不用講了，不承認沒關係，有監控，我報警就好。」當時，老闆娘聽了之後，也僅僅是看了林小姐一眼，就轉身走人。

警方獲報之後前往現場蒐證、調閱監控，結果過沒多久老闆娘就出面道歉了，而兩方最後也以500元洗車費(林小姐捐出做公益)、且該店需在粉絲專頁公開道歉+台東大小事粉專公開道歉。對此，該海鮮餐廳昨晚也在臉書公告道歉啟事，「18:30因車主林小姐停在本店後方公有停車場，未至本店用餐，本店情緒控管不佳，故意潑了本店雞湯，故特此公開致歉！！」

▲店家道歉。（圖／翻攝臉書）