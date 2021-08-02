她生下「一黑一白」雙胞胎！　朋友傻眼：不是親兄弟吧

實習記者高琳景／綜合報導

英國32歲的媽媽波爾（Jade Ball），在一年半前生下一對雙胞胎兄弟，特別的是，兄弟倆的外表竟完全不像，就連皮膚顏色也不同，讓不少朋友得知兄弟倆是雙胞胎後，直呼「是在開玩笑吧」。

根據《每日郵報》報導，波爾是一名白種英國人，她的伴侶則擁有牙買加血統，但他們所生的雙胞胎兄弟，哥哥克萊（Klay）有著藍眼睛、金頭髮和白皮膚；弟弟科爾（Cole）則有棕色頭髮、眼睛和深皮膚。而這樣的機率，其實僅有百萬分之一的機會發生。

波爾提到，當他們跟新朋友介紹兄弟倆是雙胞胎時，大家總認為是在開玩笑，「不是親兄弟吧？ 」直到發現實情後，就會開始瘋狂問兄弟倆的事情，甚至還會被雙胞胎深深吸引。就連外出時，總會有路人攔下他們來聊聊這對雙胞胎。

波爾表示，「當我發現自己懷雙胞胎時，並沒有多想他們會是甚麼樣子，也許是像我的伴侶一樣有著黑皮膚，但卻從未想過他們的皮膚完全相反。他們出生的時候，膚色就很明顯不同，甚至隨著年齡增長，差異也跟著越來越大。」

波爾也發現雙胞胎越大性格差異越顯著，「克萊的個性像一位領導者，他自信、頑皮、對所有事都非常好奇；而科爾比較內向，喜歡在屋子裡跳舞，也很喜歡和我擁抱。」雖然兩人隨著年齡增長，外表越來越不一樣，但當他們在一起時，還是會知道他們是親兄弟。