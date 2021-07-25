不是台北！中華隊入場順序揭密　東奧證實：た是台灣的「台」

▲中華隊在東奧開幕式中以「た（ta）」排序進場。（圖／體育署提供）



記者王佩翊／編譯

東京奧運開幕式23日晚間正式登場，台灣則被安排在第104個入場，有眼尖網友就發現，中華隊的進場順序是以台灣的「た（ta）」排序，而非中華台北（Chinese Taipei）的「ち（chi）」，引發網友熱議。儘管有部分媒體聲稱，出場順序是源自於「中華台北」中的台北，但經日本民間團體「台灣研究論壇」詢問後，得到東奧官方的證實，的確是台灣的「た（ta）」。

東京奧運23日晚間盛大開幕，當天最受歡迎的橋段之一就是各國代表隊的入場。根據東奧官方表示，這次各國選手進場環節的最大特色就是，順序是以日文50音來排序，而中華隊雖然是以「中華台北」名義出賽，但卻被發現進場順序是排在「た（ta）」，而非「ち（chi）」，因此也讓網友超驚喜，感謝日本以這種形式替台灣正名。

▲永山英樹證實，「た（ta）」排序指的是台灣的台。（圖／取自永山英樹臉書）



儘管許多台灣網友深受感動，但卻有媒體稱，所謂的「た（ta）」排序，其實指的是中華台北的台北，而非台灣。

對此，來自日本的台灣研究論壇會長、愛台人士永山英樹25日在臉書發文稱，台灣研究論壇的幹部岩田真已經就相關問題去函東奧組委會，並且收到主辦方證實，中華隊入場順序之所以是「た（ta）」排序，正是取自台灣的台。永山英樹同時也附上與東奧組委會的來往郵件，以佐證相關說法。

另一方面，日本NHK電視台轉播東奧開幕式時，主播和久田麻由子在介紹中華隊進場，直接說出「台湾です（是台灣）」，引起推特熱議。

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