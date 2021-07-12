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等了3年！　Apple watch陸版心電圖獲批上線

▲▼蘋果,Apple Watch。（圖／視覺中國）

▲Apple Watch的陸版心電圖功能獲國家藥監局批准同意上線。（圖／視覺中國）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家藥監局近日公佈的醫療器械批准證明文件（進口）顯示，蘋果公司的移動心電圖房顫提示App已獲得批准，代表著陸版Apple Watch的使用者在該功能發行3年後，終於可以在大陸地區下載使用該App。相較於大陸現有擁有心電圖功能的國產智慧手錶，測評師認為，「監測心率及心電圖功能的準確性，跟Apple Watch還是有很大差距。」

▲▼蘋果,Apple Watch。（圖／視覺中國）

▲Apple Watch。（圖／視覺中國）

《中國新聞周刊》報導，Apple Watch的數碼（數位）錶冠及背面的藍寶石水晶分別被內置了電極，佩戴者保持錶背貼合手腕，並用食指按住錶冠30秒左右，該次主動監測的心電圖走勢便會同步到蘋果手機的健康數據中；得到的心電圖還可以導出PDF與醫生共享。

就大陸市場而言，此前已有樂心醫療的Health Watch H1、OPPO研發的ECG版手錶及華為的 Watch GT2 Pro ECG三款智慧手錶，去得大陸藥監局的醫療器械註冊證。不過，一名測評師指出，假使比較監測心率及心電圖功能的準確性，「國產手錶跟Apple Watch還是有很大差距。」

浙江大學附屬第二醫院心血管內科醫生侯建文指出，相較於醫用心電圖設備，這樣的訊號捕捉方式一方面容易受到光線情況、體表的乾燥度及潔淨度等環境因素干擾，另一方面只能對心臟的活動情況作出部分反應。

侯建文強調，以Apple Watch為例，其ECG功能最大的作用是檢測房顫，但對其它與心臟相關的疾病檢查，如心臟病發作、血栓及其它形式的心律失常等，並不能起到作用，「對臨床來說，這樣的心電結果顯然不夠精確；這導致可能存在誤報，比如有時候患者其實已經發生了心電異常，但手錶報出的數據是正常的。」

不過，智慧手錶的ECG結果可以為醫生提供患者主訴某一異常時段的即時訊息，可以為醫生的診斷提供部分依據，對此，侯建文表示，「對患者院外的長期隨訪來說，智慧手錶也算得上一個有效的輔助手段。」

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