712拚解封　各行業管制鬆綁「本周對外宣布」

▲全國三級警戒至7月12日。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒至7月12日，行政院長蘇貞昌昨（5日）召開擴大防疫會議，就目前疫情發展以及7月12日後是否適度放鬆對各行業的管制進行討論。蘇貞昌表示，由於仍有部分縣市具有零星群聚感染，目前雖尚未有解除三級管制的條件，但因應絕大多數縣市疫情已趨緩，各行各業的管制措施有合理調整的空間，請相關部會預為規劃與準備。

蘇貞昌表示，台灣是一日生活圈，管制的調整應該以全國一致為原則，但若有特殊狀況或群聚熱點，須要採取社區圍堵時，才有個別加強的管制的必要。因此希望指揮中心訂出管制的原則，再請各部會依照此原則規劃各所屬行業的相關防疫指引，以為配套。

蘇貞昌並請行政院秘書長李孟諺召開會議確認各項細節，若近日疫情穩定、符合條件，預計本週內由指揮中心記者會統一向國人報告，讓各行各業有所準備。

關於712是否解封一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上表示，台灣是全國一日生活圈，不分縣市，目前還沒決定要解封，目前最關心的還是整體疫情，相關作為確實研究中，但整體方向是以全國一致來思考。

陳時中強調，根據全國三級警戒，其中有一條是分區圍堵，若是特別熱區也許會展開防堵圍堵為作為，是以疫情實際發生，根據疫情調查來做熱區劃分，不會以縣市為單位。

中央流行疫情指揮中心5月19日宣布，全國疫情提升至三級警戒至5月28日，5月25日考量確診持續攀升，且社區恐有隱藏病例，首次延長到6月14日。由於疫情未見趨緩，6月7日第2度宣布全國三級警戒再延長至6月28日，6月23日宣布再延長兩週至7月12日。