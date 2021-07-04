「北管國寶藝師」莊進才辭世！享壽87歲　文化部長李永得哀悼

▲漢陽北管劇團團長莊進才於3日辭世，享壽87歲。（圖／翻攝自漢陽北管劇團臉書）

文／中央社

重要傳統表演藝術「北管戲曲」保存團體漢陽北管劇團創團團長莊進才於3日辭世，享壽87歲。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

文化部長李永得表示，藝師莊進才一生奉獻台灣傳統民間戲曲的保存、傳承，雖溘然離世，但其熱情教學的無私精神，將永為後世所緬懷。

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在佛祖允許之下，莊進才領軍的漢陽北管劇團成立，他也終身奉獻北管戲曲與音樂藝能的傳承推廣，作育英才無數。莊進才民國24年出生於宜蘭，從小跟隨父親在戲班裡生活，13歲開始加入劇團，對於吹、彈、拉、打樣樣精通，戲曲前輩讚揚為「八隻交椅坐透透」。

77年創辦「漢陽北管劇團」，是宜蘭最具代表性的民間優秀傳統劇團，也是當今國內唯一專業職業北管劇團，兼演北管戲和歌仔戲。曾獲全球華人藝術薪傳獎、中華文化藝術薪傳獎及國家文藝獎。

「北管戲曲」於民國98年經文化部公告登錄為重要傳統表演藝術，並認定「漢陽北管劇團」為保存者，此後莊進才與劇團配合文化部文化資產局持續推動4年一期的師徒制傳習計畫，至今已邁入第3期，培訓北管戲曲的前後場藝生，傳承和延續技藝，作育英才無數，莊進才辭世消息傳出，令傳統戲曲界感傷不已。