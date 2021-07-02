台大醫院疑再爆院內確診「病房多人染疫」　工會批「混顧」未改善

▲台大醫院東址。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台大醫院疑再爆院內確診，多名員工被匡列隔離。台大醫院企業工會表示，早在5月就對醫院東址病房「混顧」的政策提出質疑，此次疑似多名病人確診的病房，也有護理師同時照顧染疫輕症患者與一般病患情形。工會表示，目前確診者仍在個位數，但確切數字仍有待院方證實；醫院發言人則未接電話，尚無法取得院方回應。

台大醫院企業工會表示，雖然醫院早已對於專責病房與急診的工作人員5至7天採檢一次，但對於混顧確診病人的一般病房單位卻沒有相關措施，且確診者匡列作為也不一致，有長時間接觸確診患者的護理師，一開始並未列入匡列範圍，直到同仁親自打電話給敢感管人員，才被帶往飯店匡列隔離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工會秘書王棋筠表示，雖然疫調本就有時間差，但6月29日醫院恢復門診與常規手術，並要求全院員工恢復上班後，就爆出確診事件，且院方並未主動告知員工，類似事件屢次發生，員工對負責人員裁量的質疑與日俱增。

王棋筠強調，工會並非質疑院內感控措施，也不要求醫院說明確診病房細節，但醫院對於院內確診的公告，一直都是「講一動、做一動」，僅有在工會提出質疑時發內部信一次告知，之後就未再更新，但放任謠言瘋傳，希望院方加強對於主管的訓練，並公告重申一致標準，避免再出現匡列標準不一制、令員工惶恐的情形。

此外，本次發生院內確診的單位，收治許多免疫力低下病人。雖然根據現行規定，已經接種一劑AZ或莫德納疫苗滿14天的員工即便接觸了確診患者，只要PCR檢測陰性就可以返回臨床工作，但必須持續「自主健康管理」21天。

另依據疾管署6月22日公布《因應疫情醫療照護工作人員自主健康管理期間返回工作建議》，自主健康管理期間「不可與嚴重免疫功能低下（如：移植、血液腫瘤等）病人接觸」。工會也希望院方統一說法，並且以官方立場對患者及家屬做說明，避免肇生未來的醫糾爭議。

▼台大醫院企業工會批混顧未改善。（圖／翻攝台大醫院企業工會臉書）